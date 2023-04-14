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Велика субота 2023: що строго-настрого заборонено перед Великоднем

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П'ятниця 14 квітня 2023 18:06
Велика субота 2023: що строго-настрого заборонено перед Великоднем Що не можна робити у Велику суботу (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Велика, або Страсна, субота - важливий день страсного тижня, присвячений перебуванню Ісуса Христа у гробі і зішестя його у відхлань ("до пекел", але не в пекло у його нинішньому розумінні) для рятування душ померлих. В народі в цей день завершують останні приготування до святкування Великодня.

Що заборонено робити 15 квітня, а що зробити треба - в матеріалі Styler нижче.

Головні заборони Великої суботи

  • В цей день дотримуються посту: Можна їсти хліб, сирі овочі та фрукти, мед, горіхи; дотримуються сухоїдіння - термічно оброблену їжу не вживають. А от інших видів їжі доведеться утриматися.
  • Не можна у Велику суботу вживати спиртне, гучно веселитися, кричати, співати, розважатися.
  • Не варто купатися, ловити рибу, полювати.
  • Не можна ходити на цвинтар в цей день.
  • Рукоділля, робота в городі, саду, важкі хатні справи - все це під забороною в суботу.

Великим гріхом Великої суботи вважаються сварки, конфлікти, злослів'я. У цей день не можна брехати, засуджувати когось, пліткувати, а також відмовляти тим, хто просить про допомогу.

Колись в народі вірили, якщо гуляти і веселитися у Велику суботу, будеш весь рік плакати і сумувати.

Що треба зробити у Велику суботу

Вранці у суботу треба закінчити всі приготування до Великодня. Можна пекти паски, фарбувати яйця, готувати інші страви.

Вважається, що той, хто не спить перед Великоднем усю ніч, буде щасливий весь наступний рік.

В ніч з суботи на неділю у храмах проводять урочисті богослужіння.

В цей день варто допомагати рідним, близьким і навіть стороннім людям, які цього можуть потребувати.

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