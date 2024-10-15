Незвичні ритуали: 5 зірок з дивними звичками
Зірки, які звикли бути в центрі уваги, нерідко мають незвичні і навіть дивні звички, що робить їх ще більш унікальними.
У цій добірці РБК-Україна (проект Styler) розповідає про зірок, які вражають своїм оригінальним підходом до повсякденного життя.
Меган Фокс не помре, якщо буде слухати Брітні
Акторка Меган Фокс в інтерв'ю Келлі Кларксон у 2021 році зізналася, що дуже боїться літати, але заспокоює себе, слухаючи поп-пісні зі своєї молодості, які допомагають їй впоратися з нервами.
"Я вмикала певну музику, і просто знала, що зі мною нічого не станеться. Для мене це була Брітні Спірс", - розповіла вона, додавши з гумором: "Ти ж не зустрінеш Бога під пісню "Ой, крихітко, крихітко".
Меган Фокс (фото: Getty Images)
Кіт Герінґтон і карета швидкої допомоги
Актор "Гри престолів" Кіт Герінґтон описав себе як людину з багатьма ознаками ОКР, зізнавшись Джиммі Феллону, що легко піддається забобонам. Однак у нього є одна особливо незвична звичка.
"Кожен раз, коли я бачу швидку, мені потрібно почухати себе "там", - розповів він ведучому. "Мабуть, це приносить удачу людям. Це італійська традиція."
Феллон, сміючись, відповів: "Це зовсім не традиція. Хтось вас обманув".
Кіт Харінгтон (фото: instagram.com/kitharingtonn)
Джеймс МакЕвой говорить "білий кролик" раз на місяць
Актор Джеймс МакЕвой розповів, що його найбільш стійкий забобон передала йому бабуся.
"Кожного першого числа місяця я маю сказати "білий кролик" першій людині, яку побачу", - поділився він в інтерв'ю Today Online.
Джеймс МакЕвой (фото: instagram.com/jamesmcavoyrealdeal)
Гайді Клум ходила з пакетом молочних зубів
В інтерв'ю австралійському подкасту "I've Got News For You" вона поділилася, що її мама зберігала всі молочні зуби, які вона втратила в дитинстві, і поклала їх у маленький мішечок. Цей мішечок модель носила з собою як талісман на удачу між модельними контрактами. Судячи з її успішної кар'єри, така практика, схоже, працювала.
Гайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)
Анджеліна Джолі їсть павуків
Анджеліна Джолі час від часу полюбляє їсти комах і павуків. Більше того, її діти також не проти перекусити жуками. Цю незвичну гастрономічну звичку актриса набула під час поїздки до Камбоджі, де такі делікатеси, як цвіркуни, скорпіони і тарантули, вважаються звичайною їжею.
Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)
Раніше ми розповідали про 5 зірок з дивними фобіями.
Також писалии про знаменитостей, які колись жили в готелях.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: I've Got News For You, Today Online, Daily Mail.