7 зірок, які колись жили в готелях

Багато зірок переживали часи, коли їм доводилося жити в готелях. Ці місця ставали не просто тимчасовим житлом, а справжніми оазисами, де знаменитості знаходили натхнення, відпочивали від метушні та будували свої кар'єри.

Кеті Гілтон

З огляду на те, що Кеті Гілтон носить прізвище одного з найвідоміших готельних брендів у світі, не дивно, що вона провела значний час у готелях. Гілтон виховала своїх чотирьох дітей - Періс, Нікі, Беррона і Конрада - у розкішному нью-йоркському Waldorf Astoria, проживаючи в номері 30H у стилі ар-деко протягом дев'яти років.

Про це вона розповіла під час возз'єднання 11 сезону "Справжніх домогосподарок" з Беверлі-Гіллз.

"Це було дуже, дуже мило. Нам подобалося жити під одним дахом, за винятком тих моментів, коли Періс викрадали зі службового ліфта" - поділилася Гілтон в одному з епізодів.

Кеті Гілтон (фото: instagram.com/kathyhilton)

Джеймс Вудс

Лауреат премії "Золотий глобус" Джеймс Вудс провів кілька років в іншому знаменитому каліфорнійському готелі - готелі "Беверлі Хіллз".

Джеймс Вудс​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Як повідомляє NBC News, цей готель особливо підходив для тривалого проживання, оскільки кожна кімната була оснащена факсом, принтером, сканером і особистим номером телефону. Ці зручності, безумовно, були привабливими для акторів, постійно завантажених сценаріями.

Beverly Hills Hotel (фото: Вікіпедія)

Джон Траволта і Келлі Престон

Джон Траволта і покійна Келлі Престон провели багато часу на Бермудських островах у готелі Pink Beach Club, розташованому в самому серці цього мальовничого місця. Їхня прихильність до цього готелю була настільки великою, що їх цитували у книзі 2011 року "The Suite Life", присвяченій досвіду проживання в готелях.

Траволта наголошував на тому, наскільки важливий комфорт і рівень безпеки, який пропонує готель, порівняно з життям у приватному будинку, тоді як Престон більше цінувала соціальні аспекти готельного проживання.

Джон Траволта і Келлі Престон із сином (фото: instagram.com/johntravolta​​​​​​​)

Девід Бекхем

Девід і Вікторія Бекхем, разом із двома дітьми, які в них були на той момент, проживали в готелі в Мадриді 2003 року, коли Девіда вперше перевели до футбольного клубу "Реал Мадрид".

Витрати на майже тримісячне перебування сім'ї в готелі привернули увагу таблоїдів, хоча це не завадило їм вести звичний спосіб життя. Повідомлялось, що вони знову вирішили спробувати жити в готелі у 2013 році під час п'ятимісячного перебування в Парижі.

Девід і Вікторія Бекхеми (фото: Getty Images)

Роберт Де Ніро

Chateau Marmont, безумовно, є одним із найбільш знакових готелів на Західному узбережжі, придатним як для довгострокового, так і для короткострокового перебування. Навіть корінний ньюйоркець Роберт Де Ніро був зачарований 93-річною будівлею в стилі шато.

Роберт Де Ніро (фото: Вікіпедія)

Відомо, що у 80-х роках Де Ніро кілька років проживав у пентхаусі 64, який є двокімнатною квартирою з просторою вітальнею, їдальнею, кухнею і двома ванними кімнатами, а також приватною терасою.

Chateau Marmont (фото: Вікіпедія)

Кіану Рівз

Наслідуючи приклад Де Ніро, Кіану Рівз прожив у Chateau Marmont протягом чотирьох років у 90-х і на початку 2000-х, перш ніж купити свій перший будинок незадовго до свого 40-річчя. За його словами, це не була та гламурна атмосфера, яку можна було б очікувати.

"Це було трохи занедбано. У номері 21 був настил зі штучного газону. Ви не дуже хотіли знімати взуття, але в цьому і полягала його привабливість. Chateau Marmont став для мене своєрідним домом: ми відзначали День подяки, Різдво, проводили час із друзями", - пояснив Рівз у документальному фільмі “Сансет Стріп” 2012 року.

Кіану Рівз​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Боб Ділан

Нью-йоркський готель "Челсі" пишається своїм значним списком знаменитостей, серед яких такі імена, як Патті Сміт, Джимі Хендрікс, Дженіс Джоплін, Стенлі Кубрик і Боб Ділан, зупинялися тут протягом другої половини 20 століття.

Це місце, з атмосферою, більш суворою, ніж гламурною, стало ідеальним прихистком для богемних музикантів; саме в його стінах Боб Ділан створив свій знаковий альбом "Blonde on Blonde" у 60-х роках.

Боб Ділан (фото: Вікіпедія)