Від страху дотиків до жувальної гумки: 5 зірок з дивними фобіями

Фобії - це щось більше, ніж просто дивні страхи. Часом вони можуть бути навіть комічними, особливо коли йдеться про знаменитостей.

Келлі Осборн - хафефобія

Британська співачка зізнавалася, що страждає на хафефобію - це страх дотику, який часто виникає у людей, що прагнуть захистити свій особистий простір. У крайніх випадках ця фобія може посилитися у тих, хто пережив сексуальне насильство, формуючи у них значну версію цього страху.

Келлі Осборн (фото: instagram.com/kellyosbourne)

Оландо Блум - паркуфобія

Відомий актор відчуває страх перед свинями. Хоча міські жителі зазвичай можуть побачити цих тварин тільки в зоопарку, Блум зіштовхнувся з кабанчиком, який вибіг із загону під час зйомок фільму "Царство небесне".

Оландо Блум (фото: instagram.com/oprah​​​​​​​)

Памела Андерсон - ейсоптрофобія

Страх перед дзеркалами часто пов'язаний із міфами про потойбічний світ і може виникнути з ірраціональних переконань, про які людина може навіть не здогадуватися.

Ця фобія може розвинутися з дитячих травм, якщо дитина відчула сильний переляк у ситуації, пов'язаній із дзеркалом. Помірні прояви цього страху трапляються досить часто, але найсерйознішою формою є непереносимість власного відображення.

Цікаво, що на цю фобію страждає відома голлівудська актриса Памела Андерсон. Вона вважає за краще довіряти свою укладку і макіяж професіоналам, а бачить результат лише на фотографіях, уникаючи відображень у дзеркалах.

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson​​​​​​​)

Опра Вінфрі - мастикогумміфобія

Якщо деяких людей дратує, коли хтось поруч жує жуйку або надуває з неї бульбашки, то для мастикогумміфобів це стає справжнім випробуванням. Ця рідкісна фобія викликає у людини сильне занепокоєння і навіть фізичний дискомфорт, побачивши або почувши звук жувальної гумки.

Мастикогумміфоби не переносять ні сам процес жування, ні звуки, які його супроводжують. Однією зі знаменитостей, які страждають від цієї фобії, є американська телеведуча Опра Вінфрі. Її страх зародився ще в дитинстві, коли бабуся часто жувала гумку і залишала її прилиплою до різних предметів, що залишило глибокий слід у її пам'яті.

Опра Вінфрі (фото: instagram.com/oprah)

Леді Гага - фазмофобія

Співачка відчуває сильний страх перед привидами і паранормальними явищами. Перш ніж зупинитися в готельному номері, вона завжди просить своїх помічників перевірити приміщення на наявність потенційних загроз. Повідомляється, що вона інвестувала близько 30 тисяч доларів у розробку детектора електромагнітних полів, щоб почуватися в більшій безпеці.

Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga​​​​​​​)