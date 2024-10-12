ua en ru
Сб, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Від страху дотиків до жувальної гумки: 5 зірок з дивними фобіями

Субота 12 жовтня 2024 09:00
UA EN RU
Від страху дотиків до жувальної гумки: 5 зірок з дивними фобіями Орландо Блум і Леді Гага (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Фобії - це щось більше, ніж просто дивні страхи. Часом вони можуть бути навіть комічними, особливо коли йдеться про знаменитостей.

У цьому матеріалі РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять зірок, чиї незвичайні фобії дивують шанувальників.

Келлі Осборн - хафефобія

Британська співачка зізнавалася, що страждає на хафефобію - це страх дотику, який часто виникає у людей, що прагнуть захистити свій особистий простір. У крайніх випадках ця фобія може посилитися у тих, хто пережив сексуальне насильство, формуючи у них значну версію цього страху.

Від страху дотиків до жувальної гумки: 5 зірок з дивними фобіями

Келлі Осборн (фото: instagram.com/kellyosbourne)

Оландо Блум - паркуфобія

Відомий актор відчуває страх перед свинями. Хоча міські жителі зазвичай можуть побачити цих тварин тільки в зоопарку, Блум зіштовхнувся з кабанчиком, який вибіг із загону під час зйомок фільму "Царство небесне".

Від страху дотиків до жувальної гумки: 5 зірок з дивними фобіями

Оландо Блум (фото: instagram.com/oprah​​​​​​​)

Памела Андерсон - ейсоптрофобія

Страх перед дзеркалами часто пов'язаний із міфами про потойбічний світ і може виникнути з ірраціональних переконань, про які людина може навіть не здогадуватися.

Ця фобія може розвинутися з дитячих травм, якщо дитина відчула сильний переляк у ситуації, пов'язаній із дзеркалом. Помірні прояви цього страху трапляються досить часто, але найсерйознішою формою є непереносимість власного відображення.

Цікаво, що на цю фобію страждає відома голлівудська актриса Памела Андерсон. Вона вважає за краще довіряти свою укладку і макіяж професіоналам, а бачить результат лише на фотографіях, уникаючи відображень у дзеркалах.

Від страху дотиків до жувальної гумки: 5 зірок з дивними фобіями

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson​​​​​​​)

Опра Вінфрі - мастикогумміфобія

Якщо деяких людей дратує, коли хтось поруч жує жуйку або надуває з неї бульбашки, то для мастикогумміфобів це стає справжнім випробуванням. Ця рідкісна фобія викликає у людини сильне занепокоєння і навіть фізичний дискомфорт, побачивши або почувши звук жувальної гумки.

Мастикогумміфоби не переносять ні сам процес жування, ні звуки, які його супроводжують. Однією зі знаменитостей, які страждають від цієї фобії, є американська телеведуча Опра Вінфрі. Її страх зародився ще в дитинстві, коли бабуся часто жувала гумку і залишала її прилиплою до різних предметів, що залишило глибокий слід у її пам'яті.

Від страху дотиків до жувальної гумки: 5 зірок з дивними фобіями

Опра Вінфрі (фото: instagram.com/oprah)

Леді Гага - фазмофобія

Співачка відчуває сильний страх перед привидами і паранормальними явищами. Перш ніж зупинитися в готельному номері, вона завжди просить своїх помічників перевірити приміщення на наявність потенційних загроз. Повідомляється, що вона інвестувала близько 30 тисяч доларів у розробку детектора електромагнітних полів, щоб почуватися в більшій безпеці.

Від страху дотиків до жувальної гумки: 5 зірок з дивними фобіями

Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga​​​​​​​)

Раніше ми писали про 7 зірок, які починали кар'єру зі стриптизу.

Також розповідали про знаменитостей, які колись жили в готелях.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: NBC News, Вікіпедія, Daily Mail.

Читайте РБК-Україна в Google News
Леді Гага Зірки
NEWS
Старі нові монети. Звідки взялися "шаги" і коли вони можуть замінити "копійки"
Старі нові монети. Звідки взялися "шаги" і коли вони можуть замінити "копійки"