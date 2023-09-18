Незвичайний спосіб зберігання яблук, за допомогою якого вони пролежать місяцями

Як зберігати яблука

Так, експерт розповів, що одного разу, зібравши величезний урожай яблук, він залишив їх просто у відрах на вулиці, а вночі пішов дощ. Всі фрукти намокли, але на їхній якості це не позначилося, і вони пролежали свіжими ще довгий час.

Таким чином, це незвичайний спосіб допоміг зберегти свіжі фрукти.

Також експерт порекомендував завернути кожне яблуко в газету і зберігати його в прохолодному місці, наприклад, у гаражі або коробці. Він попередив, що в гаражі слід зберігати тільки ідеальні яблука, якщо вони прибиті - цей лайфхак не підійде.

Тому зберігайте в гаражі тільки ідеальні фрукти й час від часу перевіряйте їх, щоб переконатися, що яблука, що гниють, видалені.

"Якщо у вас є прибиті яблука, використовуйте їх, щоб приготувати чатні/конфітюр із яблучного желе, яблучний соус або для заморозки", - радить експерт.

Чим корисні яблука

Яблука містять низку вітамінів і мікроелементів, що підвищують імунітет і покращують роботу серцево-судинної системи: наприклад, вітамін С, каротиноїди, фолієву кислоту, магній, залізо і т.д. змушує працювати кишечник.