RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самый необычный способ хранения яблок, с помощью которого они пролежат месяцами

Фото: Как хранить дома яблоки (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Осень - это время поспевания яблок, которые в Украине очень и очень любят. Что же делать, если вы собрали большой урожай этих фруктов? Где их лучше хранить?

В издании Express поделились самым необычным способом сохранить эти плоды надолго свежими.

Как хранить яблоки

Так, эксперт рассказал, что однажды, собрав огромный урожай яблок он оставил их просто в ведрах на улице, а ночью пошел дождь. Все фрукты намокли, но на их качестве это не отразилось, и они пролежали свежими еще долгое время.

Таким образом, это необычный способ помог сберечь свежими фрукты.

Также эксперт порекомендовал завернуть каждое яблоко в газету и хранить его в прохладном месте, например в гараже или коробке. Он предупредил, что в гараже следует хранить только идеальные яблоки, если они прибиты, то это может распространиться, если хранить их среди здоровых, спелых фруктов.

Поэтому храните в гараже только идеальные фрукты и время от времени проверяйте их, чтобы убедиться, что гниющие яблоки удалены.

"Если у вас есть прибитые яблоки, используйте их, чтобы приготовить чатни/конфитюр из яблочного желе, яблочный соус или для заморозки", - советует эксперт.

Чем полезны яблоки

Яблоки содержат ряд витаминов и микроэлементов, повышающих иммунитет и улучшающих работу сердечно-сосудистой системы: например, витамин С, каротиноиды, фолиевую кислоту, магний, железо и т. д. Наконец, в яблоке много пищевых волокон - клетчатки, которая обогащает наш рацион и заставляет работать кишечник.

 

Ранее мы сообщали, откуда на хлебе появляются белые пятна.

Также мы писали, почему не стоит покупать нарезной хлеб.

Читайте РБК-Украина в Google News
яблукахранение продуктов