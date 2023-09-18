Самый необычный способ хранения яблок, с помощью которого они пролежат месяцами

Как хранить яблоки

Так, эксперт рассказал, что однажды, собрав огромный урожай яблок он оставил их просто в ведрах на улице, а ночью пошел дождь. Все фрукты намокли, но на их качестве это не отразилось, и они пролежали свежими еще долгое время.

Таким образом, это необычный способ помог сберечь свежими фрукты.

Также эксперт порекомендовал завернуть каждое яблоко в газету и хранить его в прохладном месте, например в гараже или коробке. Он предупредил, что в гараже следует хранить только идеальные яблоки, если они прибиты, то это может распространиться, если хранить их среди здоровых, спелых фруктов.

Поэтому храните в гараже только идеальные фрукты и время от времени проверяйте их, чтобы убедиться, что гниющие яблоки удалены.

"Если у вас есть прибитые яблоки, используйте их, чтобы приготовить чатни/конфитюр из яблочного желе, яблочный соус или для заморозки", - советует эксперт.

Чем полезны яблоки

Яблоки содержат ряд витаминов и микроэлементов, повышающих иммунитет и улучшающих работу сердечно-сосудистой системы: например, витамин С, каротиноиды, фолиевую кислоту, магний, железо и т. д. Наконец, в яблоке много пищевых волокон - клетчатки, которая обогащает наш рацион и заставляет работать кишечник.