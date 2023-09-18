Незвичайний спосіб зберігання яблук, за допомогою якого вони пролежать місяцями

Осінь - це час стиглих яблук, які в Україні дуже люблять. Що робити, якщо ви зібрали великий урожай цих фруктів? Де їх краще зберігати?

Як зберігати яблука

Так, експерт розповів, що одного разу, зібравши величезний урожай яблук, він залишив їх просто у відрах на вулиці, а вночі пішов дощ. Всі фрукти намокли, але на їхній якості це не позначилося, і вони пролежали свіжими ще довгий час.

Таким чином, це незвичайний спосіб допоміг зберегти свіжі фрукти.

Також експерт порекомендував завернути кожне яблуко в газету і зберігати його в прохолодному місці, наприклад, у гаражі або коробці. Він попередив, що в гаражі слід зберігати тільки ідеальні яблука, якщо вони прибиті - цей лайфхак не підійде.

Тому зберігайте в гаражі тільки ідеальні фрукти й час від часу перевіряйте їх, щоб переконатися, що яблука, що гниють, видалені.

"Якщо у вас є прибиті яблука, використовуйте їх, щоб приготувати чатні/конфітюр із яблучного желе, яблучний соус або для заморозки", - радить експерт.

Чим корисні яблука

Яблука містять низку вітамінів і мікроелементів, що підвищують імунітет і покращують роботу серцево-судинної системи: наприклад, вітамін С, каротиноїди, фолієву кислоту, магній, залізо і т.д. змушує працювати кишечник.