Самый необычный способ хранения яблок, с помощью которого они пролежат месяцами

Осень - это время поспевания яблок, которые в Украине очень и очень любят. Что же делать, если вы собрали большой урожай этих фруктов? Где их лучше хранить?

Как хранить яблоки

Так, эксперт рассказал, что однажды, собрав огромный урожай яблок он оставил их просто в ведрах на улице, а ночью пошел дождь. Все фрукты намокли, но на их качестве это не отразилось, и они пролежали свежими еще долгое время.

Таким образом, это необычный способ помог сберечь свежими фрукты.

Также эксперт порекомендовал завернуть каждое яблоко в газету и хранить его в прохладном месте, например в гараже или коробке. Он предупредил, что в гараже следует хранить только идеальные яблоки, если они прибиты, то это может распространиться, если хранить их среди здоровых, спелых фруктов.

Поэтому храните в гараже только идеальные фрукты и время от времени проверяйте их, чтобы убедиться, что гниющие яблоки удалены.

"Если у вас есть прибитые яблоки, используйте их, чтобы приготовить чатни/конфитюр из яблочного желе, яблочный соус или для заморозки", - советует эксперт.

Чем полезны яблоки

Яблоки содержат ряд витаминов и микроэлементов, повышающих иммунитет и улучшающих работу сердечно-сосудистой системы: например, витамин С, каротиноиды, фолиевую кислоту, магний, железо и т. д. Наконец, в яблоке много пищевых волокон - клетчатки, которая обогащает наш рацион и заставляет работать кишечник.