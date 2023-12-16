Незвичайний рецепт куті на Різдво: спробуйте і будете готувати її тільки так

Готуємо кутю по-новому

Важливо пам'ятати, що булгур потрібно готувати у пропорції 1:2, де одна частина - крупа, а дві частини - вода. Тобто якщо ви берете склянку булгуру, вам потрібно взяти дві склянки рідини.

Для приготування куті на Різдво вам знадобляться такі продукти:

1 склянка булгуру

60мл. соняшникової олії

2 склянки води

80 грамів волоських горіхів

2 ст.л. маку

3 гр. меду

3 гр. солі.

Підготуйте інгридіенти та починайте готувати. Усе вийде дуже швидко, ви будете вражені, наскільки просто зробити кутю.

Крок перший. Промийте та замочіть у теплій воді мак. Промийте булгур та подрібніть горіхи.

Крок другий. Розігрійте пательню, влийте у неї олію та висипайте крупу. Спочатку булгур потрібно обсмажити, так він стає дуже смачним. Потім трохи підсоліть крупу. Не хвилюйтеся, кутя усе одно буде солодкою.

Крок третій. Влийте у пательню з крупою воду. Почекайте, поки вона почне кипіти, а потім накрийте кутю кришкою. Залишайте булгур на вогні, поки не випарується уся вода.

Крок четвертий. Додайте мак, коли зрозумієте, що крупа вже "дійшла". Вимкніть вогонь, але залиште кутю у пательні.

Крок п'ятий. Додайте до булгуру мед з горіхами і добре усе перемішайте. Дайте куті ще трохи часу. Вона має "відпочити" під кришкою ще 30 хвилин. Завдяки цьому вона стане ароматною та "пропарить" горіхи. Після цього можете подавати кутю до столу, це дійсно дуже простий рецепт, який не потребує багато часу або ж сил.