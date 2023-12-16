Необычный рецепт кутьи на Рождество: попробуйте и будете готовить ее только так

Рождественская кутья - традиционное украинское блюдо, которое обязательно присутствует на праздничном столе. Однако многим уже "приелась" традиционная кутья из пшеницы. Если вы среди этих людей - вам точно стоит попробовать необычный рецепт кутьи с булгуром. Она готовится на сковороде, это очень просто и вкусно.
О необычном рецепте кутьи из булгура рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Важно помнить, что булгур нужно готовить в пропорции 1:2, где одна часть - крупа, а две части - вода. То есть, если вы берете стакан булгура, вам нужно взять два стакана жидкости.
Для приготовления кутьи на Рождество вам понадобятся следующие продукты:
Подготовьте ингредиенты и начинайте готовить. Все получится очень быстро, вы будете поражены, насколько просто сделать кутью.
Шаг первый. Промойте и замочите мак в теплой воде. Промойте булгур и измельчите орехи.
Шаг второй. Разогрейте сковороду, влейте в нее растительное масло и высыпайте крупу. Сначала булгур нужно обжарить, так он становится очень вкусным. Затем немного подсолите крупу. Не волнуйтесь, кутья все равно будет сладкой.
Шаг третий. Влейте в сковороду с крупой воду. Подождите, пока она начнет кипеть, а затем накройте кутью крышкой. Оставляйте булгур на огне, пока не испарится вся вода.
Шаг четвертый. Добавьте мак, когда поймете, что крупа уже дошла. Выключите огонь, но оставьте кутью в сковороде.
Шаг пятый. Добавьте в булгур мед с орехами и хорошо перемешайте. Дайте кутьи еще немного времени. Она должна отдохнуть под крышкой еще 30 минут. Благодаря этому она станет ароматной и пропарит орехи. После этого можете подавать кутью к столу, это действительно очень простой рецепт, который не требует много времени или сил.
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