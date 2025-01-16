Незвичайний чай може допомогти зменшити ризик діабету і ожиріння
Чай з оливкового листя має багато позитивних ефектів для організму та корисний для імунної системи. Цей природний метод також допомагає нормалізувати високий тиск.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Чим корисний чай
Експерт з харчування Еванджелін Манціоріс сказала, що листя оливки містить високий рівень антиоксиданту під назвою олеуропеїн. Оливки та оливкова олія містять ту саму сполуку, але в меншій кількості.
Оливкове листя також містить інші антиоксиданти, такі як гідрокситирозол, лютеолін, апігенін і вербаскозид. Антиоксиданти діють, зменшуючи окислювальний стрес в організмі, який може спричиняти пошкодження ДНК, клітинних мембран і тканин, що може призвести до хронічних захворювань, таких як рак і хвороби серця.
Дослідження показали, що екстракт оливкового листя покращує фактори ризику серцево-судинних захворювань. Це включає здоровіші ліпіди (жири) крові та зниження артеріального тиску.
Фахівець додала, якщо у вас діабет або підвищений рівень глюкози у крові, ви можете побачити певну користь від прийому екстракту оливкового листя.
Деякі споживають листя в чаї та салаті, також його можна знайти у вигляді добавок.
Екстракт оливкового листя може допомогти знизити артеріальний тиск та навіть сприяти схудненню.
Важливо зазначити, що листя гіркі через антиоксиданти, через що його важко їсти.
Як готується чай з оливкового листя
Оливковий лист можна не тільки купити в трав’яних магазинах, але й висушити вдома. Важливо додати 1 столову ложку висушеного листя в 1 склянку окропу і дати настоятися 10 хвилин.
Після цього чай з оливкового листя можна процідити. Достатньо випити 3 чашки протягом дня, щоб побачити ефект.
Кому не можна пити чай з оливкового листя
Не рекомендується вживати людям з хронічними захворюваннями, вагітним і жінкам, які годують грудьми, а діабетикам вживати під контролем лікаря. Оскільки він знижує рівень цукру в крові та артеріальний тиск, чай з оливкового листя дуже небезпечний для людей із низьким кров’яним тиском і низьким рівнем цукру в крові.
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