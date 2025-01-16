Необычный чай может помочь снизить риск диабета и ожирения

Чай из оливковых листьев имеет много положительных эффектов для организма и полезен для иммунной системы. Этот естественный метод также помогает нормализовать высокое давление.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Чем полезен чай

Эксперт по питанию Эванджелин Манциорис сказала, что листья оливки содержат высокий уровень антиоксиданта под названием олеуропеин. Оливки и оливковое масло содержат то же соединение, но в меньшем количестве.

Оливковые листья также содержат другие антиоксиданты, такие как гидрокситирозол, лютеолин, апигенин и вербаскозид. Антиоксиданты действуют, уменьшая окислительный стресс в организме, который может вызывать повреждение ДНК, клеточных мембран и тканей, что может привести к хроническим заболеваниям, таким как рак и болезни сердца.

Исследования показали, что экстракт оливковых листьев улучшает факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это включает более здоровые липиды (жиры) крови и снижение артериального давления.

Специалист добавила, если у вас диабет или повышенный уровень глюкозы в крови, вы можете увидеть определенную пользу от приема экстракта оливковых листьев.

Некоторые потребляют листья в чае и салате, также его можно найти в виде добавок.

Экстракт оливковых листьев может помочь снизить артериальное давление и даже способствовать похудению.

Важно отметить, что листья горькие из-за антиоксидантов, из-за чего его трудно есть.

Как готовится чай из оливковых листьев

Оливковый лист можно не только купить в травяных магазинах, но и высушить дома. Важно добавить 1 столовую ложку высушенных листьев в 1 стакан кипятка и дать настояться 10 минут.

После этого чай из оливковых листьев можно процедить. Достаточно выпить 3 чашки в течение дня, чтобы увидеть эффект.

Кому нельзя пить чай из оливковых листьев

Не рекомендуется употреблять людям с хроническими заболеваниями, беременным и женщинам, которые кормят грудью, а диабетикам употреблять под контролем врача. Поскольку он снижает уровень сахара в крови и артериальное давление, чай из оливковых листьев очень опасен для людей с низким кровяным давлением и низким уровнем сахара в крови.