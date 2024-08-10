8 дуже корисних та милих речей, які можна зробити зі старих шкарпеток

Чохол для парасольки

Загубили чохол для парасольки? Не біда! Візьміть стару шкарпетку і перетворіть її на імпровізований чохол. Просто надівайте її на парасольку. Хоча, якщо парасолька мокра, з часом шкарпетка може почати пропускати вологу, тож тримайте це на увазі.

Подушечка для голок

Стара шкарпетка може стати чудовою "подушечкою" для голок. Заповніть її синтетичним утеплювачем або чимось подібним і ви отримаєте відмінний органайзер для голок. Лише подумайте, пуста шкарпетка вже майже готова до наповнення - не витрачайте час даремно на зайве шиття мішечка!

Зробити таку ж штуку зі шкарпетки можна за лічені хвилини (фото: Вікіпедія)

Чистяча рукавичка

Надіньте стару бавовняну шкарпетку на руку як рукавичку і використовуйте її для прибирання. Це може стати справжнім рятівником для очищення брудних поверхонь. А після прибирання просто викиньте шкарпетку - така вже її доля!

Чохол для двірників

Зимовий холод не жартує, але старі шкарпетки можуть стати в пригоді як чохли для двірників. Хоч виглядають і не надто елегантно, але роблять свою справу - захищають від льоду.

Валик для зап'ястя

Зробіть зі шкарпетки м’який валик для зап'ястя. Це ідеальний спосіб зменшити навантаження на руки під час роботи за комп’ютером. Без зайвих витрат та з використанням підручних засобів - справжня знахідка!

Чохли для квіткових горщиків

Обріжте нижню частину старої шкарпетки і надівайте її на маленький горщик. Такий чохол додасть вашим квітам стильного вигляду та затишку. Ідеально для створення комфортної атмосфери для ваших рослин!

Нехай й горщику буде "тепло" (фото: cottage-corner.com)

Антимольні кульки

Не дозволяйте молі руйнувати ваш одяг - просто помістіть антимольні кульки або кристали нафталіну в чисту шкарпетку і повісьте її у шафі. Так ваші речі залишаться свіжими і без неприємного запаху. Тільки не забувайте, що шкарпетки мають бути чистими!

Іграшка для кота

Зробіть для свого кота розвагу зі старої шкарпетки, заповнивши її котячою м’ятою і зашивши краєчки. Ваша киця буде задоволена - грати з такою іграшкою можна годинами. А щоб ще більше розвеселити кота, прив’яжіть шкарпетку на шнурок і нехай він б’є її лапами.