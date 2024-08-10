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8 очень полезных и милых вещей, которые можно сделать из старых носков

Старые носки могут еще быть полезными (фото: Коллаж РБК-Украина)
Автор: Феликс Коркин

Старые носки вряд ли ассоциируются у вас с полезными вещами, но включите фантазию! На самом деле носки могут понадобиться во множестве ситуаций и даже спасти вас от некоторых неприятностей. Так какие же могут быть необычные, но полезные пути использовать старые носки вместо того, чтобы выбрасывать их?

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас несколько интересных способов дать старым носкам вторую жизнь в новом качестве.

Чехол для зонта

Потеряли чехол для зонтика? Не беда! Возьмите старый носок и превратите его в импровизированный чехол. Просто надевайте ее на зонтик. Хотя, если зонтик мокрый, со временем носок может начать пропускать влагу, имейте это в виду.

Подушечка для иголок

Старый носок может стать великолепной "подушечкой" для игл. Заполните ее синтетическим утеплителем или чем-нибудь подобным и вы получите отличный органайзер для игл. Только подумайте, пустой носок уже почти готов к наполнению - не тратьте время зря на лишнее шитье мешочка!

Сделать такую же штуку из носка можно за считанные минуты (фото: Википедия)

Чистящая перчатка

Наденьте старый хлопчатобумажный носок на руку как перчатку и используйте ее для уборки. Это может стать настоящим спасением для очищения грязных поверхностей. А после уборки просто выбросьте носок - такова уж его судьба!

Чехол для дворников

Зимний холод не шутит, но старые носки могут пригодиться как чехлы для дворников. Хотя выглядят и не слишком элегантно, но делают свое дело - защищают ото льда и примерзания.

Валик для запястья

Сделайте из носка мягкий валик для запястья. Это идеальный способ снизить нагрузку на руки во время работы за компьютером. Без лишних затрат и с использованием подручных средств - это настоящая находка!

Чехлы для цветочных горшков

Обрежьте нижнюю часть старого носка и наденьте ее на маленький горшок. Такой чехол придаст вашим цветам стильный вид и уют. Идеально создает комфортную атмосферу для ваших растений!

Пусть и горшку будет "тепло" (фото: cottage-corner.com)

Антимольные шарики

Не позволяйте моли разрушать вашу одежду - просто поместите антимольные шарики или кристаллы нафталина в чистый носок и повесьте его в шкафу. Да ваши вещи останутся свежими и без неприятного запаха. Только не забывайте, что носки должны быть чистыми!

Игрушка для кота

Сделайте для своего кота развлечение из старого носка, заполнив его кошачьей мятой и зашив краешки. Ваша кошка будет довольна - играть с такой игрушкой можно часами. А чтобы еще больше развеселить кота, привяжите носок на шнурок и пусть он бьет его лапами.

Кстати, раньше мы уже писали, нужно ли выворачивать носки наизнанку при стирке.

Читайте также о самом простом способе сделать грязные носки снова белоснежными - так, чтобы они были как новые.

При написании материала использовались следующие источники: издания Sante Plus, Cottage Corner, Sustainable Review.

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