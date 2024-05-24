Чи потрібно вивертати шкарпетки навиворіт при пранні: не усі знають відповідь

Прання шкарпеток - це найпростіше в роботі по дому. Але насправді під час прання таких речей багато хто припускається прикрих помилок, які впливають на результат.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Що робить ваші шкарпетки брудними

Може здатися, що зовнішня сторона ваших шкарпеток - це найбрудніша частина, тому що, коли ви ходите по дому, то на них накопичується пил, бактерії та інші неприємності.

Але всередині шкарпетки можуть бути набагато бруднішими. Волога від поту може сприяти росту та розмноженню бактерій і грибків на ваших шкарпетках, що потенційно може призвести не лише до неприємного запаху ніг, але й до мікозу стоп та інших поширених захворювань.

Чому потрібно прати шкарпетки навиворіт

Внутрішня частина здається найкращим вибором, враховуючи те, що вона торкається вашої шкіри протягом усього дня та утримує більшу частину запаху та усі мертві клітини шкіри.

Вивертання шкарпеток навиворіт гарантує, що порошок допоможе змити бактерії, що викликають неприємний запах та інші небезпечні мікроби.

Вивертання також може допомогти зменшити тертя зовнішньої сторони тканини, допомагаючи зберегти будь-які візерунки чи кольори. Це допомагає вашим шкарпеткам довше виглядати новими.

Поради щодо прання шкарпеток

Багато виробників шкарпеток рекомендують прати шкарпетки у теплій воді в делікатному режимі з використанням м’якого миючого засобу.

Зокрема, якщо вони сильно забруднені, то попереднє замочування може допомогти видалити стійкі плями та запахи.

Щоб зберегти шкарпетки разом, подумайте про те, щоб з’єднати кожну пару прищіпкою або покласти їх у пакет для делікатних тканин.

Для більшості шкарпеток добре підходить сушильна машина, хоча вовняні шкарпетки, ймовірно, потребуватимуть сушіння на вулиці, щоб уникнути усадки.