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Найпростіший спосіб зробити білосніжними брудні шкарпетки, щоб вони були як нові

Понеділок 20 травня 2024 13:50
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Найпростіший спосіб зробити білосніжними брудні шкарпетки, щоб вони були як нові Фото: Як зробити чистими білі шкарпетки (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Білі шкарпетки дуже легко забруднюються, але є спосіб зробити їх знову білосніжними.

Як це зробити, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok користувача navkhutan.

Як ефективно випрати білі шкарпетки

Брудні шкарпетки можуть залишитися в минулому, якщо ви будете дотримуватися цієї перевіреної та вірної поради.

Користувач navkhutan, який захоплюється модою, розповів, як зробити так, щоб ваші білі шкарпетки сяяли.

По-перше, закип’ятіть гарячу воду в ємності та покладіть туди білі шкарпетки. Потім додайте туди відбілювач звичайний чи кисневий. Залиште шкарпетки в цьому розчині на 24 години. Потім заберіть шкарпетки та помістіть їх в пральну машину та запустіть на один цикл прання.

Після цього ви побачите неймовірний результат - шкарпетки будуть, як нові!

Раніше ми повідомляли, яку спідню білизну категорично не можна купувати.

Також ми писали, як вивести плями з білого одягу, щоб він був як новенький.

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