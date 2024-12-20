Незвичайна особливість. Вчені знайшли секрет хижого вигляду крокодилів

Команда вчених-біологів з Лабораторії штучної та природної еволюції Женевського університету вирішили дослідити процес розвитку крокодила. Таким чином вченим вдалось з'ясувати, як формується багатокутна луска на шкірі крокодила.

Виявилось, що на голові хижака шкіра відрізняється від тої, що вкриває решту тіла крокодила. Ймовірно, саме цей "спецефект" додає вигляду хижака химерності та робить його більш грізним.

Адже процес розвитку організму крокодилів, внаслідок якого покриття утворювало певний візерунок, абсолютно відрізнявся від розвитку інших організмів.

Проте причини, які призводили до специфічного розташування та поєднання луски достеменно не були відомі. Тоді дослідники припустили, що на це може впливати відмінність в швидкості росту шкірного покрову.

Шкіра на голові крокодила відрізнялася від решти лусочок (ілюстративне фото: Freepik)

Щоб перевірити теорію, вчені провели експерименти з яйцями нільського крокодила, ввівши в них білок EGF. Це збільшувало швидкість росту епідермісу та покращувало його жорсткість, прискорюючи природний розвиток. Також вчені додатково використовували комп'ютерне моделювання.

За результатами досліджень команда виявила, що луска на голові крокодила формується під час розвитку ембріона хижака, внаслідок певного механічного процесу. Спершу шкіра на голові крокодила гладенька, проте під час зростання хижака поверхня зморщується, утворюючи химерні луски неправильної форми.

Такий процес був наслідком того, що шкіра крокодила росла швидше, ніж кістка під нею. Крім цього, незвичному малюнку з луски сприяла різниця жорсткості дерми та епідермісу.

Також, як стверджують вчені, для крокодилів це є простим еволюційним механізмом, які забезпечує різноманітність візерунків луски на голові різних видів крокодилів. Цей незвичний процес був повністю протилежним тому, що відбувалось з більшістю ссавців в підлітковому віці.