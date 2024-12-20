Необычная особенность. Ученые нашли секрет хищного вида крокодилов

Команда ученых-биологов из Лаборатории искусственной и естественной эволюции Женевского университета решили исследовать процесс развития крокодила. Таким образом ученым удалось выяснить, как формируется многоугольная чешуя на коже крокодила.

Оказалось, что на голове хищника кожа отличается от той, что покрывает остальную часть тела крокодила. Вероятно, именно этот "спецэффект" придает виду хищника причудливости и делает его более грозным.

Ведь процесс развития организма крокодилов, в результате которого покрытие образовывало определенный узор, абсолютно отличался от развития других организмов.

Однако причины, которые приводили к специфическому расположению и сочетанию чешуи точно не были известны. Тогда исследователи предположили, что на это может влиять различие в скорости роста кожного покрова.

Кожа на голове крокодила отличалась от остальных чешуек (иллюстративное фото: Freepik)

Чтобы проверить теорию, ученые провели эксперименты с яйцами нильского крокодила, введя в них белок EGF. Это увеличивало скорость роста эпидермиса и улучшало его жесткость, ускоряя естественное развитие. Также ученые дополнительно использовали компьютерное моделирование.

По результатам исследований команда обнаружила, что чешуя на голове крокодила формируется во время развития эмбриона хищника, в результате определенного механического процесса. Сначала кожа на голове крокодила гладкая, однако во время роста хищника поверхность сморщивается, образуя причудливые чешуи неправильной формы.

Такой процесс был следствием того, что кожа крокодила росла быстрее, чем кость под ней. Кроме этого, необычному рисунку из чешуи способствовала разница жесткости дермы и эпидермиса.

Также, как утверждают ученые, для крокодилов это является простым эволюционным механизмом, который обеспечивает разнообразие узоров чешуи на голове разных видов крокодилов. Этот необычный процесс был полностью противоположным тому, что происходило с большинством млекопитающих в подростковом возрасте.