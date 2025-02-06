Незрівнянно смачні котлети з сайди: рецепт, який змусить полюбити страви з риби

Рибні котлети - це простий та водночас смачний варіант страви до обіду чи вечері. Приготовані з риби сайда котлети ніжні та соковиті. За ситність ці рибні котлети не поступаються м’ясним і чудово поєднуються з салатом чи гарніром.
Про те, як готувати рибні котлети в паніруванні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні рецепти від Надії".
Для того, щоб приготувати ніжні рибні котлети в хрумкому паніруванні, необхідні такі продукти:
Для того, щоб приготувати рибні котлети з сайди, спочатку в мисці потрібно замочити хліб, заливши його молоком. Залиште хліб на 4-5 хвилин, а тим часом почистьте і дрібно наріжте часник та цибулю.
Розігрійте на пательні невелику кількість олії та обсмажте цибулю на помірному вогні. Коли цибуля матиме легку золотисту скоринку, додайте часник, а за хвилину - масло, сіль та перець.
Смажте цибулю до розтоплення масла, перемішуючи інгредієнти. Потім зніміть пательню з плити та зачекайте, доки цибуля охолоне.
Філе сайди наріжте на невеликі шматки - їх необхідно перемолоти в м'ясорубці. Замість сайди також можна використовувати хек. Наріжте на невеликі шматки сало - його потрібно також перемолоти в м'ясорубці, додавши до рибного фаршу. Це покращить смак котлет.
Разом з салом потрібно перемолоти розмочений батон та обсмажену цибулю. У готовий фарш для рибних котлет розбийте яйце, додайте приправу до риби, а також сіль та перець до свого смаку.
Як готувати рибні котлети з сайди (скриншот / Кулінарні рецепти від Надії)
Промийте, обсушіть та подрібніть ножем зелень. Всипте її до рибного фаршу і ретельно перемішайте інгредієнти. Після цього фарш потрібно поставити в холодильник на 30-40 хвилин. Втім, якщо немає часу, можна одразу сформувати рибні котлетки.
Змочіть водою руки та столову ложку, якою будете набирати фарш. Злегка відбийте масу та сформуйте з неї котлетку, перекладіть її в панірувальні сухарі та присипте з кожного боку крихтами.
Після цього можна ще раз підрівняти форму котлети. Розігрійте в пательні олію та викладіть сформовані рибні котлетки.
Як готувати рибні котлети з зеленню (скриншот / Кулінарні рецепти від Надії)
Смажити котлети з риби потрібно до золотистої скоринки, приблизно по 3 хвилини з кожного боку. Рибні котлети більш ніжні, ніж м'ясні, тому перегортати так і вироби слід обережно, щоб не зруйнувати їхню форму.
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