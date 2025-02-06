Незрівнянно смачні котлети з сайди: рецепт, який змусить полюбити страви з риби

Що потрібно для рибних котлет з сайди

Для того, щоб приготувати ніжні рибні котлети в хрумкому паніруванні, необхідні такі продукти:

філе риби сайда - 1 кг

батон - 4-5 скибок

молоко - 80-100 мл

масло - 30 г

яйце - 1 шт.

сало - 100-150 г

цибуля - 1 шт.

часник - 3-4 зубчики

свіжа петрушка - пучок

панірувальні сухарі - 100 г

приправа для риби - 1 ч. л.

сіль - до смаку

перець - до смаку

олія - для смаження

Як готувати котлети з сайди

Для того, щоб приготувати рибні котлети з сайди, спочатку в мисці потрібно замочити хліб, заливши його молоком. Залиште хліб на 4-5 хвилин, а тим часом почистьте і дрібно наріжте часник та цибулю.

Розігрійте на пательні невелику кількість олії та обсмажте цибулю на помірному вогні. Коли цибуля матиме легку золотисту скоринку, додайте часник, а за хвилину - масло, сіль та перець.

Смажте цибулю до розтоплення масла, перемішуючи інгредієнти. Потім зніміть пательню з плити та зачекайте, доки цибуля охолоне.

Філе сайди наріжте на невеликі шматки - їх необхідно перемолоти в м'ясорубці. Замість сайди також можна використовувати хек. Наріжте на невеликі шматки сало - його потрібно також перемолоти в м'ясорубці, додавши до рибного фаршу. Це покращить смак котлет.

Разом з салом потрібно перемолоти розмочений батон та обсмажену цибулю. У готовий фарш для рибних котлет розбийте яйце, додайте приправу до риби, а також сіль та перець до свого смаку.



Як готувати рибні котлети з сайди (скриншот / Кулінарні рецепти від Надії)

Промийте, обсушіть та подрібніть ножем зелень. Всипте її до рибного фаршу і ретельно перемішайте інгредієнти. Після цього фарш потрібно поставити в холодильник на 30-40 хвилин. Втім, якщо немає часу, можна одразу сформувати рибні котлетки.

Змочіть водою руки та столову ложку, якою будете набирати фарш. Злегка відбийте масу та сформуйте з неї котлетку, перекладіть її в панірувальні сухарі та присипте з кожного боку крихтами.

Після цього можна ще раз підрівняти форму котлети. Розігрійте в пательні олію та викладіть сформовані рибні котлетки.



Як готувати рибні котлети з зеленню (скриншот / Кулінарні рецепти від Надії)

Смажити котлети з риби потрібно до золотистої скоринки, приблизно по 3 хвилини з кожного боку. Рибні котлети більш ніжні, ніж м'ясні, тому перегортати так і вироби слід обережно, щоб не зруйнувати їхню форму.