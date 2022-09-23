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Українська вчителька проводить школярам онлайн-уроки у зруйнованому та холодному будинку

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Бородянка, П'ятниця 23 вересня 2022 12:29
Українська вчителька проводить школярам онлайн-уроки у зруйнованому та холодному будинку Вчителька у Київській області, незважаючи на війну, проводить уроки (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На Київщині вчителька проводить онлайн-заняття для школярів у зруйнованому окупантами будинку, та ще й за температури +10 градусів. Такому героїзму жінки росіяни можуть лише позаздрити.

Відео з викладачем показали у соцмережі Facebook.

Як проводить уроки незламна вчителька

Так, у ролику можна побачити, як у зруйнованому рашистами будинку педагог проводить урок з математики для школярів, які навчаються онлайн.

Це людина патріот своєї справи, яка має совість, говорить закадровий голос на відео.

"Нас не зламати. Подяка таким учителям", - підписала ролик авторка.

У коментарях українці висловили захоплення таким педагогом-патріотом, який навіть за таких важких умов залишається відданим своїй роботі.

  • Люди, ви неймовірні. Низький уклін таким учителям.
  • Дякую, Господи, за те, що саме такі Вчителі навчатимуть наших діток.Україна незламна держава, ми переможемо!!! Ви Вчитель з великої букви, дякую!!!!
  • Пишаюсь такими колегами! Це правда, якщо вчительство у тебе в душі, то буде і чесність, і почуття обов'язку, і відданість роботі і дітям.
  • Золото людина, низький уклін. Таких людей дуже мало.
  • На таких Людях і Тримається Наша Україна!! Разом до Перемоги.

Як ми раніше писали, українець став найкращим студентом світу . Чим він заслужить таку честь, читайте у матеріалі.

До речі, українці створили унікальне голографічне шоу для дітей , яке вразить світ.

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