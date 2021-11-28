Эти незаметные привычки крадут вашу энергию ежедневно: как не стоит поступать

Для полноценного функционирования человеку нужно на самом деле не так уж и много. Достаточно полноценно высыпаться, хорошо питаться, дышать свежим воздухом, включить в график ежедневные физические нагрузки. А вот плохие привычки и действия, которые крадут энергию – исключить или свести к минимуму.

Просмотр эмоциональных фильмов и сериалов

Такой контент в большом количестве приводит к ментальному истощению. Мы сочувствуем главным героям, представляем себя на их месте, проживаем с ними эмоции и чувства.

Психологи утверждают, что такой опыт помогает человеку посмотреть по-другому на мир и испытать те эмоции, которые они не могут получить в повседневной жизни.

Однако такие эмоции приводят к нервному перевозбуждению, переработка их требует больше усилий и приводит к сильной усталости. Это касается и негативных и позитивных эмоций.

Полностью исключать такое развлечение не обязательно, но нужно тщательно подбирать контент и ограничить количество часов, потраченных на просмотр.

Большие перерывы между приемом пищи

Организм должен получать пищу для энергии и главный источник – углеводы. Из нее мозг получает глюкозу. Чем больше углеводов – тем больше выработка инсулина.

После приема пищи его количество достигает максимума и уровень сахара уменьшается. А это дает ощущение усталости и опустошенности.

Специалисты рекомендуют делать перерывы не более, чем в 5 часов. Если нет такой возможности, то иметь под руками перекус – батончики, орехи, фрукты.

Бардак на рабочем месте

Работа в бардаке влияет на человека. Это отвлекает внимание и на элементарные задачи у человека уходит больше времени, а значит и энергии.

Наведите порядок на рабочем месте, на рабочем столе – порядок поможет вам функционировать более эффективно.

Построение "наполеоновских" планов

Порой мы вносим в свои календари на день и неделю вперед много задач. Иногда список дел вызывает уже рано утром состояние тревоги и полную апатию. Этот сразу же забирает энергию, а вы еще даже не начали выполнять свой план.

Планирование помогает выделить нужное количество времени на каждую задачу. Излишняя предусмотрительность лишает гибкости и заставляет постоянно находиться в будущем, а не настоящем.

Применяйте планирование только в некоторых сферах: для рабочего графика, важных встреч или семейных праздников, записей к врачу. Постарайтесь не нагружать себя лишними хлопотами.

Выделите себе время на хобби, отдых и даже на период, когда вы ничего не делаете. Это помогает почувствовать себя свободным человеком.

Быстрый ответ на входящие звонки

Внезапный телефонный звонок сбивает сосредоточенность в среднем на 20 минут. Вам придется потратить время на восстановление и снова сконцентрироваться на том, что вы делали.

Звонки не по работе отнимают много сил. Нервная система вынуждена быстро переключаться с одной задачи на другую, обработать беседу, где вы не видите собеседника. Это нагружает мозг.

Если вы не работаете оператором колл-центра, то подумайте, прежде, чем ответить на звонок. Если вы заняты важным делом и перерыв вам навредит – отложите разговор.

Попросите родных и друзей отправлять вам предварительно сообщение перед звонком, чтобы уточнить, удобно ли вам сейчас отвлечься на пару минут.

Неправильное дыхание

Когда голова забита мыслями и проблемами, человек начинает дышать не очень глубоко. Это уменьшает количество кислорода, которое поступает в организм, а значит – в клетки, органы, кровь. Это запускает процесс усталости.

Делайте перерывы и глубоко дышите, особенно, когда чувствуете приближение стресса. Не ждите истощения, совершайте дыхательные упражнения несколько раз в день.

Не оставляйте мелкие задачи на потом

Ответ на сообщение, замена лампочки, запись к врачу или звонок – мелкие дела, которые составляют огромный список. Порой их количество кажется невыполнимым, так как их становится очень много. Сама мысль "я должен это сделать" вызывает чувство вины и тревогу.

Если у вас есть задача, которая занимает не более 5-10 минут – выполните ее сразу. Если нет возможности – запишите в список, чтобы не забыть. Это поможет чувствовать себя спокойнее.

Можно ежедневно или еженедельно выделять определенное время, от 30 до 60 минут, для того, чтобы разобраться с таким списком. Это позволит избавиться от чувства вины.

Не выключать ночью свет

Свет в темное время суток заставляет мозг находиться в рабочем состоянии, так как он думает, что день еще продолжается. Это снижает выработку гормона сна мелатонина и приводит к постоянному чувству усталости и бессоннице.

Вечером уменьшайте яркость осветительных приборов, гаджетов. А ночью выключайте все полностью. Для освещения дома используйте теплые оттенки.

Чужие советы

Близкие и друзья постоянно дают вам советы о ваших действиях, путях развития. Но такие советы нужно всегда адаптировать под собственные цели и индивидуальность.

Следование советам других отнимает время и энергию, приводит к разочарованию и непринятия определенных ситуаций.

Подходите к таким рекомендациям с долей критики. Подумайте, помогут ли они вам изменить свою жизнь. Выбирайте то, что действительно лучше для вас.