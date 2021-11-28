Ці непомітні звички крадуть вашу енергію щодня: як не варто чинити

Для повноцінного функціонування людині потрібно насправді не так вже й багато. Досить повноцінно висипатися, добре харчуватися, дихати свіжим повітрям, включити в графік щоденні фізичні навантаження. А ось погані звички та дії, які крадуть енергію – виключити або звести до мінімуму.

Перегляд емоційних фільмів і серіалів

Такий контент у великій кількості призводить до ментального виснаження. Ми співчуваємо головним героям, представляємо себе на їхньому місці, проживаємо з ними емоції та почуття.

Психологи стверджують, що такий досвід допомагає людині подивитися по-іншому на світ і випробувати ті емоції, які вони не можуть отримати в повсякденному житті.

Однак такі емоції призводять до нервового перезбудження, перероблювання їх вимагає більше зусиль і призводить до сильної втоми. Це стосується і негативних і позитивних емоцій.

Повністю виключати таку розвагу не обов'язково, але потрібно ретельно підбирати контент і обмежити кількість годин, витрачених на перегляд.

Великі перерви між прийомом їжі

Організм повинен отримувати їжу для енергії й головне джерело - вуглеводи. З неї мозок отримує глюкозу. Чим більше вуглеводів - тим більше вироблення інсуліну.

Після прийому їжі його кількість досягає максимуму і рівень цукру зменшується. А це дає відчуття втоми та спустошеності.

Фахівці рекомендують робити перерви не більше, ніж о 5 годині. Якщо немає такої можливості, то мати під руками перекус - батончики, Горіхи, фрукти.

Бардак на робочому місці

Робота в бардаку впливає на людину. Це відвертає увагу і на елементарні завдання у людини йде більше часу, а значить і енергії.

Наведіть порядок на робочому місці, на робочому столі - порядок допоможе вам функціонувати більш ефективно.

Побудова "наполеонівських" планів

Часом ми вносимо у свої календарі на день і тиждень вперед багато завдань. Іноді список справ викликає вже рано вранці стан тривоги та повну апатію. Цей відразу ж забирає енергію, а ви ще навіть не почали виконувати свій план.

Планування допомагає виділити потрібну кількість часу на кожне завдання. Зайва передбачливість позбавляє гнучкості та змушує постійно перебувати в майбутньому, а не сьогоденні.

Застосовуйте планування тільки в деяких сферах: для робочого графіка, важливих зустрічей або сімейних свят, записів до лікаря. Постарайтеся не навантажувати себе зайвими клопотами.

Виділіть собі час на Хобі, відпочинок і навіть на період, коли ви нічого не робите. Це допомагає відчути себе вільною людиною.

Швидка відповідь на вхідні дзвінки

Раптовий телефонний дзвінок збиває зосередженість в середньому на 20 хвилин. Вам доведеться витратити час на відновлення і знову сконцентруватися на тому, що ви робили.

Дзвінки не по роботі віднімають багато сил. Нервова система змушена швидко перемикатися з одного завдання на інше, обробити бесіду, де ви не бачите співрозмовника. Це навантажує мозок.

Якщо ви не працюєте оператором колл-центру, то подумайте, перш ніж відповісти на дзвінок. Якщо ви зайняті важливою справою і перерва вам зашкодить – відкладіть розмову.

Попросіть рідних і друзів відправляти вам попередньо повідомлення перед дзвінком, щоб уточнити, чи зручно вам зараз відволіктися на пару хвилин.

Неправильне дихання

Коли голова забита думками та проблемами, людина починає дихати не дуже глибоко. Це зменшує кількість кисню, яке надходить в організм, а значить – в клітини, органи, кров. Це запускає процес втоми.

Робіть перерви та глибоко дихайте, особливо, коли відчуваєте наближення стресу. Не чекайте виснаження, робіть дихальні вправи кілька разів на день.

Не залишайте дрібні завдання на потім

Відповідь на повідомлення, заміна лампочки, запис до лікаря або дзвінок – дрібні справи, які складають величезний список. Часом їх кількість здається нездійсненним, оскільки їх стає дуже багато. Сама думка "я повинен це зробити" викликає почуття провини та тривогу.

Якщо у вас є завдання, яке займає не більше 5-10 хвилин – виконайте її відразу. Якщо немає можливості - запишіть в список, щоб не забути. Це допоможе відчувати себе спокійніше.

Можна щодня або щотижня виділяти певний час, від 30 до 60 хвилин, для того, щоб розібратися з таким списком. Це дозволить позбутися від почуття провини.

Не вимикати вночі світло

Світло в темний час доби змушує мозок перебувати в робочому стані, оскільки він думає, що день ще триває. Це знижує вироблення гормону сну мелатоніну і призводить до постійного відчуття втоми та безсоння.

Увечері зменшуйте яскравість освітлювальних приладів, гаджетів. А вночі вимикайте все повністю. Для освітлення будинку використовуйте теплі відтінки.

Чужі поради

Близькі та друзі постійно дають вам поради про ваші дії, шляхи розвитку. Але такі поради потрібно завжди адаптувати під власні цілі та індивідуальність.

Дотримання порад інших забирає час і енергію, призводить до розчарування і неприйняття певних ситуацій.

Підходьте до таких рекомендацій з часткою критики. Подумайте, чи допоможуть вони вам змінити своє життя. Вибирайте те, що дійсно краще для вас.