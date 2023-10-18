Незабаром вийде iOS 17.1. Що зміниться для користувачів iPhone
Apple випустить iOS 17.1 з новими функціями та виправленими помилками (ілюстративне фото: Getty Images)
17 жовтня Apple випустила передрелізну версію прошивки - iOS 17.1 Release Candidate, яка традиційно відрізняється стабільністю та виправленими раніше помилками. Систему вже можуть встановити користувачі з акаунтом розробника, а також власники iPhone, які зареєструвалися на сайті Apple Beta Software Program.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт, присвячений новинам і чуткам про Apple 9to5Mac.
Що нового в iOS 17.1
- Розширені можливості AirDrop: файли можна відправляти через інтернет
- Нові налаштування режиму очікування для керування вимкненням дисплея на iPhone 14 Pro та iPhone 15 Pro
- Розділ "Вибране" в Apple Music, що дозволяє додавати треки з екрана блокування для покращення алгоритмів рекомендацій, а також окрему частину з подібними треками
Виправлені помилки
- Тепер можна вибрати альбом для перемішування фотографій на екрані блокування, навіть якщо розпізнавання обличчя не працює належним чином
- Вирішено проблему із синхронізацією налаштувань екранного часу між пристроями
- Виправлено помилку, через яку не відображалися імена користувачів вхідного дзвінка під час іншої розмови
- Усунено проблеми із завантаженими рингтонами та підвисанням клавіатури
- Шпалери на екрані iPhone більше не зникатимуть
- Кнопка "Action Button" на iPhone 15 більше не спрацьовуватиме випадково
Раніше ми писали, що Apple буде оновлювати запаковані iPhone прямо в коробках.
А ще у нас є матеріал про те, що iOS 17 отримала функцію, яка пов'язана з Apple Watch.