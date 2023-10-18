Незабаром вийде iOS 17.1. Що зміниться для користувачів iPhone

17 жовтня Apple випустила передрелізну версію прошивки - iOS 17.1 Release Candidate, яка традиційно відрізняється стабільністю та виправленими раніше помилками. Систему вже можуть встановити користувачі з акаунтом розробника, а також власники iPhone, які зареєструвалися на сайті Apple Beta Software Program.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт, присвячений новинам і чуткам про Apple 9to5Mac.

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Розділ "Вибране" в Apple Music, що дозволяє додавати треки з екрана блокування для покращення алгоритмів рекомендацій, а також окрему частину з подібними треками Виправлені помилки Тепер можна вибрати альбом для перемішування фотографій на екрані блокування, навіть якщо розпізнавання обличчя не працює належним чином

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