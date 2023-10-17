Apple буде оновлювати запаковані iPhone прямо в коробках

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал новин Mashable .

Замість того, щоб шукати Wi-Fi і очікувати на оновлення, користувачі зможуть отримати свій гаджет з вже встановленою і налаштованою прошивкою. Для цього Apple розробляє "пропрієтарний пристрій, що нагадує бездротову зарядку".

Персонал магазинів зможе просто помістити впакований iPhone на цей пристрій, який запустить процес оновлення. Це дозволить смартфону автоматично завантажити та встановити останню версію iOS, після чого він знову вимкнеться.

За словами Марка Гурмана з Bloomberg, таке обладнання очікується у магазинах Apple до кінця 2023 року. Поки що залишається незрозумілим, чи будуть аналогічні пристрої доступні в авторизованих роздрібних магазинах, крім Apple Store.