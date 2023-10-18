Скоро выйдет iOS 17.1. Что изменится для пользователей iPhone
Apple выпустит iOS 17.1 с новыми функциями и исправленными ошибками (иллюстративное фото: Getty Images)
17 октября Apple выпустила предрелизную версию прошивки - iOS 17.1 Release Candidate, которая традиционно отличается стабильностью и исправленными ранее ошибками. Систему уже могут установить пользователи с аккаунтом разработчика, а также владельцы iPhone, зарегистрировавшиеся на сайте Apple Beta Software Program .
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт, посвященный новостям и слухам об Apple 9to5Mac.
Что нового в iOS 17.1
- Расширенные возможности AirDrop: файлы можно отправлять через интернет
- Новые настройки режима ожидания для управления отключением дисплея на iPhone 14 Pro и iPhone 15 Pro
- Раздел "Избранное" в Apple Music, позволяющий добавлять треки с экрана блокировки для улучшения алгоритмов рекомендаций, а также отдельную часть с подобными треками
Исправлены ошибки
- Теперь можно выбрать альбом для перемешивания фотографий на экране блокировки, даже если распознавание лица не работает правильно.
- Устранена проблема синхронизации настроек экранного времени между устройствами
- Исправлена ошибка, из-за которой не отображались имена пользователей входящего вызова во время другого разговора
- Устранены проблемы с загруженными рингтонами и подвисанием клавиатуры
- Обои на экране iPhone больше не будут исчезать
- Кнопка "Action Button" на iPhone 15 больше не будет срабатывать случайно
Ранее мы писали, что Apple будет обновлять упакованные iPhone прямо в коробках.
А еще у нас есть материал о том, что iOS 17 получила функцию, связанную с Apple Watch.