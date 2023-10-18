Скоро выйдет iOS 17.1. Что изменится для пользователей iPhone

17 октября Apple выпустила предрелизную версию прошивки - iOS 17.1 Release Candidate, которая традиционно отличается стабильностью и исправленными ранее ошибками. Систему уже могут установить пользователи с аккаунтом разработчика, а также владельцы iPhone, зарегистрировавшиеся на сайте Apple Beta Software Program .

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт, посвященный новостям и слухам об Apple 9to5Mac.

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Раздел "Избранное" в Apple Music, позволяющий добавлять треки с экрана блокировки для улучшения алгоритмов рекомендаций, а также отдельную часть с подобными треками Исправлены ошибки Теперь можно выбрать альбом для перемешивания фотографий на экране блокировки, даже если распознавание лица не работает правильно.

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