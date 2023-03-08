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"Неймовірно важко без сім'ї": Тоня Матвієнко назавжди повернулася до України з Британії

Тоня Матвієнко повернулася до України (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Співачка Тоня Матвієнко повернулася із Великої Британії до України. Виконавиця вважає, що це назавжди, оскільки вона відмовилася від виплат в Англії. Це було її свідоме рішення.

Чому зірка зважилася на такий крок, вона повідомила "24 канал".

Співачка приїхала назавжди

За словами Тоні, це дуже складно бути відірваним від сім'ї такий довгий час. До Києва вона повернулася із семирічної донькою Ніною.

"За все своє життя ніколи не уявляла, що доведеться жити за кордоном. Неймовірно важко бути відірваною від сім'ї, дому, друзів. Останній рік я відчувала себе пташкою в клітці. 3 березня пташка випурхнула і не знає, на яку гілку сідати - величезна купа справ", - повідомила артистка.

Тоня сказала, що за всього за три дні у рідному Києві "заповнила емоційний вакуум, що утворився в душі за час перебування на чужині".

Що зробила Матвієнко насамперед у Києві

Тоня вже встигла відвести доньку Ніну до школи. Дівчинка пішла до першого класу в Англії, але дуже "хотіла до школи, де розмовляють українською". Артистка повідомила, що донька не знала англійської, але "діти дуже добре ставилися до неї, допомагали", бо знали, що вона з України.

"Ніна вперше в українській школі", – підписала знімок українська співачка.

Ніна Матвієнко вперше в українській школі (Instagram/Тоня Матвієнко)

Як ми раніше писали, будинок доньки Олени Кравець обстріляли окупанти.

До речі, Андрій Данилко скасовує концерти у Європі. Читайте – що сталося.

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Тоня Матвиенко