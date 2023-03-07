"Прилетіла ракета": будинок доньки Олени Кравець обстріляли окупанти

Зірка "Кварталу 95" Олена Кравець розповіла, що її старша донька Маша не жила з нею з 15 років. Також вона заявила, що у будинок, де була квартира доньки, влучила російська ракета.

Про це вона розповіла в інтерв'ю ЖВЛ.

Де зараз Маша

Донька Олени Кравець, якій у річницю вторгнення РФ в Україну виповнилося 20, після 5 років самостійного життя знову мешкає з батьками, молодшими братом і сестрою.

Все тому, що дівчині немає куди повертатися. ЖК, в якому Маша жила з подругою, у червні обстріляла ракетами Росія. Тоді загинув один мирний мешканець.

"Прилетіла ракета в цей будинок. Він не був зруйнований. Це на Лук'янівці було. Ми розуміли, що вона там не залишиться", - сказала Олена Кравець.

Олена Кравець розповіла про старшу доньку (скриншот)

Кравець радіє поверненню доньки

Олена Кравець радіє тому, що старша донька повернулася додому, адже Маша охоче допомагає з молодшими.

"Маша іноді просто виявляє дива терпіння і зібраності: "Мамо, йди! Я з ними залишусь", "Просто залиши мені цей посуд. Все, йди". Вона відчуває, що я десь на межі буваю чи тато", - поділилася телеведуча.

Маша Кравець (instagram.com/maarriill)