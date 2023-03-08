"Невероятно трудно без семьи": Тоня Матвиенко навсегда вернулась в Украину из Британии

Певица приехала навсегда

По словам Тони, это очень сложно быть оторванной от семьи такое долгое время. В Киев она вернулась с семилетнею дочерью Ниной.

"За всю свою жизнь никогда не представляла, что придется жить за границей. Невероятно трудно быть оторванной от семьи, дома, друзей. Последний год я чувствовала себя птичкой в клетке. 3 марта птичка выпорхнула и не знает, на какую ветку садиться – огромная куча дел", - сообщила артистка.

Тоня сказала, что за всего за три дня в родном Киеве "заполнила эмоциональный вакуум, образовавшийся в душе за время пребывания на чужбине".

Что сделала Матвиенко первым делом в Киеве

Тоня уже успела отвести дочь Нину в школу. Девочка пошла в первый класс в Англии, но очень "хотела в школу, где говорят по-украински". Артистка сообщила, что дочка не знала английского языка, но "дети очень хорошо относились к ней, помогали", потому что знали, что она из Украины.

"Нина впервые в украинской школе", – подписала снимок украинская певица.

Нина Матвиенко первый раз в украинской школе (Instagram/Тоня Матвиенко)