ua ru
Вт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Андрій Данилко скасовує концерти у Європі: що сталося

Новость на русском →
Вівторок 07 березня 2023 12:59
Андрій Данилко скасовує концерти у Європі: що сталося Вєрка Сердючка скасувала концерти в Європі через хворобу (фото: instagram com v_serduchka)
Автор: Анна Шиканова

Андрій Данилко змушений був скасувати концерти Вєрки Сердючки у рамках свого Європейського туру. Найближчі два тижні артист не зможе виступати через проблеми зі здоров'ям.

Деталі повідомили в естонському виданні Limon.

Що відомо про скасування концертів

За даними естонських організаторів, було скасовано концерт у Таллінні 5 березня. Також будуть перенесені інші концерти, які мали відбутися в інших містах країн Балтії у найближчі два тижні.

Крім того, на інші дати перенесені концерті у Варшаві та Відні.

Що трапилося з Андрієм Данилком

Як повідомляють менеджери артиста, у нього діагностовано важку форму ларингіту. Через хворобу весь концертний тур довелося зрушити на два місяці, оскільки лікарі заборонили Данилку напружувати горло.

"В Андрія Данилка на тлі ларингіту стався крововилив у голосову зв'язку. Це небезпечний стан, який потребує серйозного лікування та повного голосового спокою протягом кількох тижнів", - повідомили подробиці про самопочуття артиста його менеджери.

Зокрема, запланований концерт у Таллінні перенесли на 19 травня. Усі куплені квитки будуть дійсні на нову дату й обмінювати їх на нові немає потреби.

"Ми просимо вибачення за можливі незручності, пов'язані з перенесенням і просимо зберегти квитки, щоб насолодитися повною мірою шоу-концертом Вєрки Сердючки вже навесні цього року", - звернулися організатори концерту до глядачів.

У Instagram артиста підтвердили цю інформацію та повідомили нові дати виступів Вєрки Сердючки у Варшаві та Відні – їх також перенесли на травень.

До речі, раніше ми писали, як відреагував Данилко на заборону в'їзду до Росії.

А також розповідали про те, що Андрій Данилко вперше розповів про свого батька.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сердючка Андрій Данилко Верка Сердючка