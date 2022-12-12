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Неймовірно смачний салат на Новий рік та Різдво: всього чотири інгредієнти

Новий смачний салат на Новий рік чи Різдво (колаж: Styler)
Автор: Анна Шиканова

Святкові столи на Новий рік та Різдво складно уявити без смачних салатів. Є традиційні, які готуються майже завжди – це Олів'є, Шуба, Мімоза. І щороку кулінари хочуть спробувати щось нове, щоби здивувати своїх рідних.

Рецептом цікавого салату поділилися у Cook with me at home на сторінці в Instagram.

Салат "Буніто" з'явився в Україні майже 20 років тому, коли почали відкриватися перші піцерії. Він смачний, простий у приготуванні та відмінно підійде для святкового столу.

Складові:

  • Яйця – 4 шт.
  • Куряче м'ясо - 200 г
  • Морква по-корейськи – 150 г
  • Твердий сир – 80 г
  • Сіль, перець - до свого смаку
  • Часник - 2-3 зубчики
  • Майонез або салатний соус – 3 ст. ложки

Спосіб приготування:

Яйця потрібно відварити та натерти на дрібну тертку. Куряче м'ясо відварити та дрібно нарізати ножем. Можна брати філе або м'ясо зі стегна.

Моркву по-корейськи також потрібно нарізати, а сир натерти на тертці, бажано дрібній.

У майонез видавити часник і викласти соус у кондитерський мішечок, відрізати отвір.

Усі інгредієнти потрібно підготувати окремо. Далі салат викладаємо шарами в спеціальну форму, яка знімається або посуд з високими бортами. Кожен шар потрібно змащувати майонезом.

Послідовність:

  • Куряче м'ясо
  • Морква
  • Яйця
  • Сир

Прикрасити можна зеленню. Салат потрібно поставити на кілька годин у холодильник, щоб він просочився.

Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home

До речі, раніше ми розповідали, які салати можна приготувати замість Олів'є.

Також ми давали рецепти соусів, якими можна заправити салати замість майонезу.

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