Неймовірно смачний салат на Новий рік та Різдво: всього чотири інгредієнти

Святкові столи на Новий рік та Різдво складно уявити без смачних салатів. Є традиційні, які готуються майже завжди – це Олів'є, Шуба, Мімоза. І щороку кулінари хочуть спробувати щось нове, щоби здивувати своїх рідних.
Рецептом цікавого салату поділилися у Cook with me at home на сторінці в Instagram.
Салат "Буніто" з'явився в Україні майже 20 років тому, коли почали відкриватися перші піцерії. Він смачний, простий у приготуванні та відмінно підійде для святкового столу.
Яйця потрібно відварити та натерти на дрібну тертку. Куряче м'ясо відварити та дрібно нарізати ножем. Можна брати філе або м'ясо зі стегна.
Моркву по-корейськи також потрібно нарізати, а сир натерти на тертці, бажано дрібній.
У майонез видавити часник і викласти соус у кондитерський мішечок, відрізати отвір.
Усі інгредієнти потрібно підготувати окремо. Далі салат викладаємо шарами в спеціальну форму, яка знімається або посуд з високими бортами. Кожен шар потрібно змащувати майонезом.
Послідовність:
Прикрасити можна зеленню. Салат потрібно поставити на кілька годин у холодильник, щоб він просочився.
До речі, раніше ми розповідали, які салати можна приготувати замість Олів'є.
Також ми давали рецепти соусів, якими можна заправити салати замість майонезу.