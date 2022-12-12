Невероятно вкусный салат на Новый год и Рождество: всего четыре ингредиента

Салат "Бунито" появился в Украине почти 20 лет назад, когда начали открываться первые пиццерии. Он вкусный, простой в приготовлении и отлично подойдет для праздничного стола.

Ингредиенты:

Яйца - 4 шт.

Куриное мясо - 200 г

Морковь по-корейски - 150 г

Твердый сыр - 80 г

Соль, перец - по вкусу

Чеснок - 2-3 зубчика

Майонез или салатный соус - 3 ст. ложки

Способ приготовления:

Яйца нужно отварить и натереть на мелкую терку. Куриное мясо отварить и мелко нарезать ножом. Можно брать филе или мясо с бедра.

Морковь по-корейски также нужно нарезать, а сыр натереть на терке, желательно мелкой.

В майонез выдавить чеснок и выложить соус в кондитерский мешочек, отрезать отверстие.

Все ингредиенты нужно подготовить отдельно. Далее салат выкладываем слоями в специальную форму, которая снимается или в посуду с высокими бортами. Каждый слой нужно смазывать майонезом.

Последовательность:

Куриное мясо

Морковь

Яйца

Сыр

Украсить можно зеленью. Салат нужно поставить на несколько часов в холодильник, чтобы он пропитался.

Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home