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Невероятно вкусный салат на Новый год и Рождество: всего четыре ингредиента

Новый вкусный салат на Новый год или Рождество (коллаж: Styler)
Автор: Анна Шиканова

Праздничные столы на Новый год и Рождество сложно представить без вкусных салатов. Есть традиционные, которые готовятся почти всегда - это Оливье, Шуба, Мимоза. И каждый год кулинары хотят попробовать что-то новое, чтобы удивить своих родных.

Рецептом интересного салата поделились в Cook with me at home на странице в Instagram.

Салат "Бунито" появился в Украине почти 20 лет назад, когда начали открываться первые пиццерии. Он вкусный, простой в приготовлении и отлично подойдет для праздничного стола.

Ингредиенты:

  • Яйца - 4 шт.
  • Куриное мясо - 200 г
  • Морковь по-корейски - 150 г
  • Твердый сыр - 80 г
  • Соль, перец - по вкусу
  • Чеснок - 2-3 зубчика
  • Майонез или салатный соус - 3 ст. ложки

Способ приготовления:

Яйца нужно отварить и натереть на мелкую терку. Куриное мясо отварить и мелко нарезать ножом. Можно брать филе или мясо с бедра.

Морковь по-корейски также нужно нарезать, а сыр натереть на терке, желательно мелкой.

В майонез выдавить чеснок и выложить соус в кондитерский мешочек, отрезать отверстие.

Все ингредиенты нужно подготовить отдельно. Далее салат выкладываем слоями в специальную форму, которая снимается или в посуду с высокими бортами. Каждый слой нужно смазывать майонезом.

Последовательность:

  • Куриное мясо
  • Морковь
  • Яйца
  • Сыр

Украсить можно зеленью. Салат нужно поставить на несколько часов в холодильник, чтобы он пропитался.

Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home

Кстати, ранее мы рассказывали, какие еще салаты можно приготовить вместо Оливье.

А также мы давали рецепты соусов, которыми можно заправить салаты вместо майонеза.

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