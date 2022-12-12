Неймовірно смачний салат на Новий рік та Різдво: всього чотири інгредієнти
Святкові столи на Новий рік та Різдво складно уявити без смачних салатів. Є традиційні, які готуються майже завжди – це Олів'є, Шуба, Мімоза. І щороку кулінари хочуть спробувати щось нове, щоби здивувати своїх рідних.
Рецептом цікавого салату поділилися у Cook with me at home на сторінці в Instagram.
Салат "Буніто" з'явився в Україні майже 20 років тому, коли почали відкриватися перші піцерії. Він смачний, простий у приготуванні та відмінно підійде для святкового столу.
Складові:
- Яйця – 4 шт.
- Куряче м'ясо - 200 г
- Морква по-корейськи – 150 г
- Твердий сир – 80 г
- Сіль, перець - до свого смаку
- Часник - 2-3 зубчики
- Майонез або салатний соус – 3 ст. ложки
Спосіб приготування:
Яйця потрібно відварити та натерти на дрібну тертку. Куряче м'ясо відварити та дрібно нарізати ножем. Можна брати філе або м'ясо зі стегна.
Моркву по-корейськи також потрібно нарізати, а сир натерти на тертці, бажано дрібній.
У майонез видавити часник і викласти соус у кондитерський мішечок, відрізати отвір.
Усі інгредієнти потрібно підготувати окремо. Далі салат викладаємо шарами в спеціальну форму, яка знімається або посуд з високими бортами. Кожен шар потрібно змащувати майонезом.
Послідовність:
- Куряче м'ясо
- Морква
- Яйця
- Сир
Прикрасити можна зеленню. Салат потрібно поставити на кілька годин у холодильник, щоб він просочився.
Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home
До речі, раніше ми розповідали, які салати можна приготувати замість Олів'є.
Також ми давали рецепти соусів, якими можна заправити салати замість майонезу.