Невероятно вкусный салат на Новый год и Рождество: всего четыре ингредиента
Праздничные столы на Новый год и Рождество сложно представить без вкусных салатов. Есть традиционные, которые готовятся почти всегда - это Оливье, Шуба, Мимоза. И каждый год кулинары хотят попробовать что-то новое, чтобы удивить своих родных.
Рецептом интересного салата поделились в Cook with me at home на странице в Instagram.
Салат "Бунито" появился в Украине почти 20 лет назад, когда начали открываться первые пиццерии. Он вкусный, простой в приготовлении и отлично подойдет для праздничного стола.
Ингредиенты:
- Яйца - 4 шт.
- Куриное мясо - 200 г
- Морковь по-корейски - 150 г
- Твердый сыр - 80 г
- Соль, перец - по вкусу
- Чеснок - 2-3 зубчика
- Майонез или салатный соус - 3 ст. ложки
Способ приготовления:
Яйца нужно отварить и натереть на мелкую терку. Куриное мясо отварить и мелко нарезать ножом. Можно брать филе или мясо с бедра.
Морковь по-корейски также нужно нарезать, а сыр натереть на терке, желательно мелкой.
В майонез выдавить чеснок и выложить соус в кондитерский мешочек, отрезать отверстие.
Все ингредиенты нужно подготовить отдельно. Далее салат выкладываем слоями в специальную форму, которая снимается или в посуду с высокими бортами. Каждый слой нужно смазывать майонезом.
Последовательность:
- Куриное мясо
- Морковь
- Яйца
- Сыр
Украсить можно зеленью. Салат нужно поставить на несколько часов в холодильник, чтобы он пропитался.
Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home
Кстати, ранее мы рассказывали, какие еще салаты можно приготовить вместо Оливье.
А также мы давали рецепты соусов, которыми можно заправить салаты вместо майонеза.