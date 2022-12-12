ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Невероятно вкусный салат на Новый год и Рождество: всего четыре ингредиента

Новина українською →
Понедельник 12 декабря 2022 21:55
Невероятно вкусный салат на Новый год и Рождество: всего четыре ингредиента Новый вкусный салат на Новый год или Рождество (коллаж: Styler)
Автор: Анна Шиканова

Праздничные столы на Новый год и Рождество сложно представить без вкусных салатов. Есть традиционные, которые готовятся почти всегда - это Оливье, Шуба, Мимоза. И каждый год кулинары хотят попробовать что-то новое, чтобы удивить своих родных.

Рецептом интересного салата поделились в Cook with me at home на странице в Instagram.

Салат "Бунито" появился в Украине почти 20 лет назад, когда начали открываться первые пиццерии. Он вкусный, простой в приготовлении и отлично подойдет для праздничного стола.

Ингредиенты:

  • Яйца - 4 шт.
  • Куриное мясо - 200 г
  • Морковь по-корейски - 150 г
  • Твердый сыр - 80 г
  • Соль, перец - по вкусу
  • Чеснок - 2-3 зубчика
  • Майонез или салатный соус - 3 ст. ложки

Способ приготовления:

Яйца нужно отварить и натереть на мелкую терку. Куриное мясо отварить и мелко нарезать ножом. Можно брать филе или мясо с бедра.

Морковь по-корейски также нужно нарезать, а сыр натереть на терке, желательно мелкой.

В майонез выдавить чеснок и выложить соус в кондитерский мешочек, отрезать отверстие.

Все ингредиенты нужно подготовить отдельно. Далее салат выкладываем слоями в специальную форму, которая снимается или в посуду с высокими бортами. Каждый слой нужно смазывать майонезом.

Последовательность:

  • Куриное мясо
  • Морковь
  • Яйца
  • Сыр

Украсить можно зеленью. Салат нужно поставить на несколько часов в холодильник, чтобы он пропитался.

Невероятно вкусный салат на Новый год и Рождество: всего четыре ингредиентаНевероятно вкусный салат на Новый год и Рождество: всего четыре ингредиентаНевероятно вкусный салат на Новый год и Рождество: всего четыре ингредиентаНевероятно вкусный салат на Новый год и Рождество: всего четыре ингредиентаНевероятно вкусный салат на Новый год и Рождество: всего четыре ингредиентаФото: instagram.com/cook_with_me_at_home

Кстати, ранее мы рассказывали, какие еще салаты можно приготовить вместо Оливье.

А также мы давали рецепты соусов, которыми можно заправить салаты вместо майонеза.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт приготування страв салати Новый год