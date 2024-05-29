Невероятно вкусные медовые кексы: рецепт выпечки к чаю или кофе

Эти медовые кексы отличаются своей плотной текстурой, однако вместе с тем имеют невероятный пряный вкус. А готовить такую выпечку очень просто и быстро.

О том, как готовить медовые кексы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Ваніль і Шоколад".

Что нужно для медовых кексов

Для того чтобы приготовить эту душистую выпечку, нужны следующие ингредиенты:

мука - 200 г;

мед - 100 г;

яйца - 2 шт.;

сахар - 50 г;

сметана (жирность 10%) или кефир или йогурт - 100 г;

масло - 100 г;

уксус - 10 г;

сода - 5 г;

соль - щепотка;

мускатный орех - 1/3 ч. л.;

соцветия гвоздики (тертые) - 4-5 шт.;

лимонная цедра - 10 г;

корица - 1 ч. л.;

апельсиновые цукаты - 30 г;

орехи - 50-100 г;

чернослив - 30 г.

Как готовить кексы

Слегка разогрейте мед, чтобы он был более жидким и легче перемешивался с другими ингредиентами. Разбейте в миску два яйца, добавьте мед и сахар - и взбейте миксером до однородной белой массы.

Взбейте яйца с медом и сахаром (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Добавьте масло, сметану или кефир, гвоздику, мускатный орех, корицу и соль. Для разрыхления залейте в отдельной миске соду уксусом, перемешайте и добавьте смесь к тесту. Тщательно перемешайте массу с помощью миксера.

После этого добавьте муку и вымешайте тесто миксером на низких оборотах. Готовое тесто должно быть жидким.

Тесто для кексов (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Не добавляйте начинку в тесто - она добавляется уже в формочки. Измельчите орехи, цукаты и чернослив. По желанию начинку можно заменить другими составляющими, например сушеными вишнями или ягодами.

Разлейте тесто в формы для кексов, заполнив их примерно на 3/4, сверху выложите начинку.

Выложите начинку на тесто в формах (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Слегка размешайте тесто с начинкой в каждой формочке. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте кексы на верхней полке 20-25 минут.

Готовые кексы (скриншот / Ваніль і Шоколад)