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Невероятно вкусные медовые кексы: рецепт выпечки к чаю или кофе

Среда 29 мая 2024 14:12
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Невероятно вкусные медовые кексы: рецепт выпечки к чаю или кофе Как готовить медовые кексы (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Эти медовые кексы отличаются своей плотной текстурой, однако вместе с тем имеют невероятный пряный вкус. А готовить такую выпечку очень просто и быстро.

О том, как готовить медовые кексы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Ваніль і Шоколад".

Что нужно для медовых кексов

Для того чтобы приготовить эту душистую выпечку, нужны следующие ингредиенты:

  • мука - 200 г;
  • мед - 100 г;
  • яйца - 2 шт.;
  • сахар - 50 г;
  • сметана (жирность 10%) или кефир или йогурт - 100 г;
  • масло - 100 г;
  • уксус - 10 г;
  • сода - 5 г;
  • соль - щепотка;
  • мускатный орех - 1/3 ч. л.;
  • соцветия гвоздики (тертые) - 4-5 шт.;
  • лимонная цедра - 10 г;
  • корица - 1 ч. л.;
  • апельсиновые цукаты - 30 г;
  • орехи - 50-100 г;
  • чернослив - 30 г.

Как готовить кексы

Слегка разогрейте мед, чтобы он был более жидким и легче перемешивался с другими ингредиентами. Разбейте в миску два яйца, добавьте мед и сахар - и взбейте миксером до однородной белой массы.

Невероятно вкусные медовые кексы: рецепт выпечки к чаю или кофе

Взбейте яйца с медом и сахаром (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Добавьте масло, сметану или кефир, гвоздику, мускатный орех, корицу и соль. Для разрыхления залейте в отдельной миске соду уксусом, перемешайте и добавьте смесь к тесту. Тщательно перемешайте массу с помощью миксера.

После этого добавьте муку и вымешайте тесто миксером на низких оборотах. Готовое тесто должно быть жидким.

Невероятно вкусные медовые кексы: рецепт выпечки к чаю или кофе

Тесто для кексов (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Не добавляйте начинку в тесто - она добавляется уже в формочки. Измельчите орехи, цукаты и чернослив. По желанию начинку можно заменить другими составляющими, например сушеными вишнями или ягодами.

Разлейте тесто в формы для кексов, заполнив их примерно на 3/4, сверху выложите начинку.

Невероятно вкусные медовые кексы: рецепт выпечки к чаю или кофе

Выложите начинку на тесто в формах (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Слегка размешайте тесто с начинкой в каждой формочке. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте кексы на верхней полке 20-25 минут.

Невероятно вкусные медовые кексы: рецепт выпечки к чаю или кофе

Готовые кексы (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить кекс с сухофруктами.

Читайте также, как готовить печенье-мафин с малиновым джемом.

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