Кекс з сухофруктами: рецепт легкої випічки на кожен день

Цей смачний кекс з сухофруктами схожий за смаком на різдвяний штолен, проте готувати його значно легше. Хоча таку випічку можна зробити до святкового дня, її простота дозволяє готувати кекс за цим рецептом хоч кожного дня.

Про те, як приготувати кекс з сухофруктами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Ваніль і Шоколад".

Що потрібно для кексу з сухофруктами

Для того, щоб спекти таку смачну випічку, потрібні такі інгредієнти:

борошно - 300 г;

вершкове масло - 150 г;

яйця - 3 шт.;

цукор - 100 г;

цедра лимона - 10 г;

цедра апельсина - 10 г;

апельсинові цукати - 50 г;

волоські горіхи - 100 г;

родзинки - 50 г;

курага - 50 г;

чорнослив - 50 г;

розпушувач випічки - 10 г;

сіль - дрібка;

ваніль - дрібка.

А також силіконова форма для кексу розміром 10х23 см.

Як готувати кекс з сухофруктами

Покладіть в каструлю масло, апельсинову та лимонну цедру, і доведіть суміш до кипіння на невеликому вогню. Родзинки для начинки витримайте в гарячій кип'яченій воді.

Доведіть до кипіння масло з цедрою (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Після цього остудіть масу. В окремій мисці збийте яйця з цукром до пухкої маси, додайте масло з цедрою, розпушувач, ваніль і сіль.

Ретельно вимішайте суміш міксером до однорідної консистенції. Додайте борошно та замісіть тісто за допомогою силіконової лопатки.

Замісіть тісто для кексу (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Подрібніть волоські горіхи, курагу і чорнослив, та додайте до тіста разом з цукатами і родзинками. Складники для начинки можна обрати на свій смак, однак їхня вага в сумі має становити 300 г.

Додайте начинку до тіста (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Перемішайте інгредієнти та викладіть тісто з начинкою у силіконову форму. Щоб запобігти тріщинкам у випічці, накрийте форму фольгою - яка знімається за 15 хвилин до закінчення випікання.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте кекс 1 годину. За бажанням, притрусіть готовий охолоджену випічку цукровою пудрою.