Печиво-мафін з малиновим джемом: рецепт ароматної випічки зі Швеції

Цю смачну випічку з малиновим джемом можна назвати одночасно мафіном, тарталеткою та печивом - проте все ж таки, вона ближче до другого. Річ у тім, що для випікання зазвичай використовують формочки для мафінів, а от тісто роблять на вершковому маслі, що притаманне печиву. Проте цю випічку завжди можна приготувати як звичайне печиво, без формочок, зробивши пласт тіста товстим.

Про те, як готувати печиво з малиновим джемом за шведським рецептом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що потрібно для печива з малиновим джемом

Для приготування цього печива потрібні такі інгредієнти:

вершкове масло - 125 г;

цукор - 67 г;

борошно - 100 г;

картопляний крохмаль - 38 г;

ванільний порошок - 1 ч. л.;

розпушувач - 1/2 ч. л.;

малиновий джем - 100-105 г;

цукрова пудра (за бажанням) - 20 г;

свіжа малина (за бажанням) - до смаку.

Як готувати печиво з малиновим джемом

Заздалегідь дістаньте масло з холодильника або ж злегка підігрійте в мікрохвильовці - воно має бути кімнатної температури для полегшення замішування тіста.

Поставте розігріватися духовку до 200 градусів, в цей час приготуйте тісто. Для цього з'єднайте у великій мисці вершкове масло з цукром, ретельно перемішав інгредієнти.

В окремій мисці змішайте борошно з картопляним крохмалем, ванільним порошком і розпушувачем. Після цього додайте борошняну суміш до масла з цукром і перемішайте до однорідності тіста.

Після цього можна готувати декількома методами: або розкачати пласт тіста завтовшки 2,5-3 см для більш плаского печива, або розділити тісто на однакові за розміром кульки для майбутніх тарталеток.

В першому випадку виріжте з тіста однакове за розміром печиво та перекладіть на деко, встелене пергаментом. В другому - покладіть кульки в паперові стаканчики для мафінів.

Зробіть в майбутньому печиві заглиблення та заповніть його джемом на 3/4. Випікайте печиво 10-12 хвилин у середній частині духовки. Воно має бути ледь-ледь золотистого кольору, залишаючись блідим - інакше тісто перепечеться і буде твердим.

Дістаньте печиво, зачекайте, доки воно охолоне та присипте пудрою або ж прикрасьте ягодами малини.

Печиво з малиновим джемом (ілюстрація: Freepik)

Печиво з малиновим джемом і малиною (ілюстрація: Freepik)