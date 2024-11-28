Неймовірно смачна гарбузова каша: 100-літній рецепт української страви

Що потрібно для гарбузової каші

Для того, щоб приготувати гарбузову кашу за старовинним рецептом, необхідні ці продукти:

вода - 1 л

гарбуз - 500 г

рис - 100 г

вершки - 250 мл

вершкове масло - 1 ст. л.

сіль - дрібка

цукор - 150 г

Як готувати гарбузову кашу за давнім рецептом

Для того, щоб приготувати гарбузову кашу за старовинним рецептом, гарбуз потрібно очистити від шкірки та нарізати на тонкі шматочки невеликого розміру. Завдяки цьому гарбуз приготується швидко та рівномірно.

Запікати попередньо гарбуз не потрібно - за цим рецептом він одразу вариться з рисом.

Як нарізати гарбуз для гарбузової каші (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)

Перекладіть гарбуз в велику каструлю та всипте рис. До речі, раніше цю крупу часто називали "риж". Хоча для приготування гарбузової каші використовують пшоно або манну крупу, рис після відварювання покращує кремову консистенцію та смак каші.

Щоб каша була солодкою, обов'язково всипте до інгредієнтів цукор. Втім, його кількість можна зменшити відповідно до смакових вподобань, адже гарбуз також солодкий.

Для збалансування смаку всипте сіль. Крім цього, додайте вершкове масло - це покращить консистенцію каші.

Залийте інгредієнти водою, поставте посуд на вогонь та доведіть до кипіння, періодично помішуючи. Час від часу перевіряйте гарбуз та рис на готовність.

Коли всі інгредієнти проваряться, влийте в гарбузову кашу вершки. Після цього страву потрібно проварити протягом 5 хвилин на слабкому вогні.

Тоді гарбузова каша буде готовою, її можна розливати по мисках та пригощатися. За бажанням гарбузову кашу можна доповнити улюбленими сухофруктами.