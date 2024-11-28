Невероятно вкусная тыквенная каша: 100-летний рецепт украинского блюда

Тыквенная каша - известное украинское блюдо из тыквы. В повседневности кашу готовили на молоке или воде, а в воскресенье и праздники блюдо обычно запекали. Хотя сначала тыквенную кашу готовили с пшеном, впоследствии в некоторых регионах ее начали готовить с рисом.
О том, как готовить старинную кашу из тыквы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Українська Кухня Кращі Традиції".
Для того чтобы приготовить тыквенную кашу по старинному рецепту, необходимы эти продукты:
Для того чтобы приготовить тыквенную кашу по старинному рецепту, тыкву нужно очистить от кожуры и нарезать на тонкие кусочки небольшого размера. Благодаря этому тыква приготовится быстро и равномерно.
Запекать предварительно тыкву не нужно - по этому рецепту она сразу варится с рисом.
Как нарезать тыкву для тыквенной каши (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)
Переложите тыкву в большую кастрюлю и всыпьте рис. Кстати, раньше эту крупу часто называли "рыж". Хотя для приготовления тыквенной каши используют пшено или манную крупу, рис после отваривания улучшает кремовую консистенцию и вкус каши.
Чтобы каша была сладкой, обязательно всыпьте к ингредиентам сахар. Впрочем, его количество можно уменьшить в соответствии со вкусовыми предпочтениями, ведь тыква также сладкая.
Для сбалансирования вкуса всыпьте соль. Кроме этого, добавьте сливочное масло - это улучшит консистенцию каши.
Залейте ингредиенты водой, поставьте посуду на огонь и доведите до кипения, периодически помешивая. Время от времени проверяйте тыкву и рис на готовность.
Когда все ингредиенты проварятся, влейте в тыквенную кашу сливки. После этого блюдо нужно проварить в течение 5 минут на слабом огне.
Тогда тыквенная каша будет готова, ее можно разливать по мискам и угощаться.
По желанию тыквенную кашу можно дополнить любимыми сухофруктами.
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