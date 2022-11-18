Неймовірно проста вітамінна паста за рецептом з Індії: захистить від застуд та ГРВІ

В Україні розпал сезону простудних захворювань. І люди шукають будь-які способи уберегти себе від застуди, ГРВІ та інших осінньо-зимових болячок. У хід зазвичай йдуть рецепти народної медицини.
Спробуйте приготувати унікальну вітамінну пасту від простуд за рецептом від ProstoWay.
Така паста дозволить підтримати імунітет у холоди, відмінно зігріє після холодної вулиці та додасть життєвих сил. Цей рецепт використовують в Індії та готується така паста неймовірно просто.
Вам потрібно почистити імбир та часник. Часник можна прокрутити через прес. З імбиром буде складніше. Після очищення його потрібно натерти на дрібній тертці або пропустити через м'ясорубку.
Також можна імбир та часник подрібнити за допомогою комбайна, але будьте обережні – імбир дуже твердий.
Змішуємо часник та імбир разом, додаємо оливкову олію та сіль. Ретельно перемішуємо. Викладаємо в баночку та тримаємо в холодильнику.
У готовому вигляді пасту використовують для приготування гарячих страв - першої чи другої. Можна додавати до свого смаку й у щось інше. Для одного прийому вистачить 1 чайної ложки, щоб забезпечити захист організму.
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