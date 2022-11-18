Невероятно простая витаминная паста по рецепту из Индии: защитит от простуд и ОРВИ

Такая паста позволит поддержать иммунитет в холода, отлично согреет после холодной улицы и придаст жизненных сил. Этот рецепт используют в Индии и готовится такая паста невероятно просто.

Что вам понадобится:

Чеснок - ½ стакана очищенных зубчиков

Имбирь - ½ стакана тертого корня

Оливковое масло - 1-2 ст. ложки

Соль - ½ чайной ложки

Способ приготовления:

Вам нужно почистить имбирь и чеснок. Чеснок можно прокрутить через пресс. С имбирем будет сложнее. После очищения его нужно натереть на мелкой терке или пропустить через мясорубку.

Также можно имбирь и чеснок измельчить с помощью комбайна, но будьте осторожны - имбирь очень твердый.

Смешиваем чеснок и имбирь вместе, добавляем оливковое масло и соль. Тщательно перемешиваем. Выкладываем в баночку и держим в холодильнике.

Как использовать

В готовом виде пасту используют при приготовлении горячих блюд - первого или второго. Можно добавлять по вкусу и во что-то другое. Для одного приема вам хватит 1 чайной ложки, чтобы обеспечить защиту организма.