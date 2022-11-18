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Невероятно простая витаминная паста по рецепту из Индии: защитит от простуд и ОРВИ

Фото: Самая простая витаминная паста из Индии (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

В Украине самый разгар сезона простудных заболеваний. И люди ищут любые способы уберечь себя от простуды, ОРВИ и других осенне-зимних болячек. В ход обычно идут рецепты народной медицины.

Попробуйте приготовить уникальную индийскую витаминную пасту от простуд по рецепту от ProstoWay.

Такая паста позволит поддержать иммунитет в холода, отлично согреет после холодной улицы и придаст жизненных сил. Этот рецепт используют в Индии и готовится такая паста невероятно просто.

Что вам понадобится:

  • Чеснок - ½ стакана очищенных зубчиков
  • Имбирь - ½ стакана тертого корня
  • Оливковое масло - 1-2 ст. ложки
  • Соль - ½ чайной ложки

Способ приготовления:

Вам нужно почистить имбирь и чеснок. Чеснок можно прокрутить через пресс. С имбирем будет сложнее. После очищения его нужно натереть на мелкой терке или пропустить через мясорубку.

Также можно имбирь и чеснок измельчить с помощью комбайна, но будьте осторожны - имбирь очень твердый.

Смешиваем чеснок и имбирь вместе, добавляем оливковое масло и соль. Тщательно перемешиваем. Выкладываем в баночку и держим в холодильнике.

Как использовать

В готовом виде пасту используют при приготовлении горячих блюд - первого или второго. Можно добавлять по вкусу и во что-то другое. Для одного приема вам хватит 1 чайной ложки, чтобы обеспечить защиту организма.

Кстати, ранее мы писали о том, какие еще можно сделать смеси для защиты от простуд.

А еще рассказывали о том, как самостоятельно сделать пасты тахини и хумус.

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