Неймовірно проста вітамінна паста за рецептом з Індії: захистить від застуд та ГРВІ

В Україні розпал сезону простудних захворювань. І люди шукають будь-які способи уберегти себе від застуди, ГРВІ та інших осінньо-зимових болячок. У хід зазвичай йдуть рецепти народної медицини.

Спробуйте приготувати унікальну вітамінну пасту від простуд за рецептом від ProstoWay.

Така паста дозволить підтримати імунітет у холоди, відмінно зігріє після холодної вулиці та додасть життєвих сил. Цей рецепт використовують в Індії та готується така паста неймовірно просто.

Що вам знадобиться:

Часник - ½ склянки очищених зубчиків

Імбир - ½ склянки тертого кореня

Оливкова олія – 1-2 ст. ложки

Сіль - ½ чайної ложки

Спосіб приготування:

Вам потрібно почистити імбир та часник. Часник можна прокрутити через прес. З імбиром буде складніше. Після очищення його потрібно натерти на дрібній тертці або пропустити через м'ясорубку.

Також можна імбир та часник подрібнити за допомогою комбайна, але будьте обережні – імбир дуже твердий.

Змішуємо часник та імбир разом, додаємо оливкову олію та сіль. Ретельно перемішуємо. Викладаємо в баночку та тримаємо в холодильнику.

Як використовувати

У готовому вигляді пасту використовують для приготування гарячих страв - першої чи другої. Можна додавати до свого смаку й у щось інше. Для одного прийому вистачить 1 чайної ложки, щоб забезпечити захист організму.