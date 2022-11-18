Невероятно простая витаминная паста по рецепту из Индии: защитит от простуд и ОРВИ
В Украине самый разгар сезона простудных заболеваний. И люди ищут любые способы уберечь себя от простуды, ОРВИ и других осенне-зимних болячек. В ход обычно идут рецепты народной медицины.
Попробуйте приготовить уникальную индийскую витаминную пасту от простуд по рецепту от ProstoWay.
Такая паста позволит поддержать иммунитет в холода, отлично согреет после холодной улицы и придаст жизненных сил. Этот рецепт используют в Индии и готовится такая паста невероятно просто.
Что вам понадобится:
- Чеснок - ½ стакана очищенных зубчиков
- Имбирь - ½ стакана тертого корня
- Оливковое масло - 1-2 ст. ложки
- Соль - ½ чайной ложки
Способ приготовления:
Вам нужно почистить имбирь и чеснок. Чеснок можно прокрутить через пресс. С имбирем будет сложнее. После очищения его нужно натереть на мелкой терке или пропустить через мясорубку.
Также можно имбирь и чеснок измельчить с помощью комбайна, но будьте осторожны - имбирь очень твердый.
Смешиваем чеснок и имбирь вместе, добавляем оливковое масло и соль. Тщательно перемешиваем. Выкладываем в баночку и держим в холодильнике.
Как использовать
В готовом виде пасту используют при приготовлении горячих блюд - первого или второго. Можно добавлять по вкусу и во что-то другое. Для одного приема вам хватит 1 чайной ложки, чтобы обеспечить защиту организма.
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