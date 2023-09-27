Неймовірно потужна магнітна буря накриє Землю: скільки буде штормити

Що таке магнітна буря

Магнітна чи сонячна буря - це процес, у якому сонячні спалахи походять від Сонця. Це потужні сплески - внутрішні реакції Сонця: викиди сонячної маси, спалахи лежить на поверхні та інші дії, у яких енергія розсіюється від Сонця у всіх напрямах, включаючи Землю.

Зіткнувшись із магнітосферою Землі, вони провокують геомагнітну активність. Енергія складається із заряджених частинок, таких як протони та електрони, які рухаються у просторі на дуже великих швидкостях.

Коли ці частинки досягають Землі, вони взаємодіють з нашим магнітним полем та атмосферою, що призводить до різних ефектів - полярні сяйва, перебої у роботі радіозв'язку, збої та порушення у роботі супутників, електромереж.

Коли буде магнітна буря

Дані супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних систем метеорологічних лабораторій у всьому світі показують, що магнітна буря К-індексу 5 та К-індексу 6 накрила землю ще 25 вересня.

Однак 27 та 28 вересня геомагнітна ситуація стане гіршою, і фахівці прогнозують дуже потужну бурю. 27 вересня очікується підвищення до К-індексу 8, а 28 вересня - до К-індексу 7.

Ці показники відповідають дуже потужній бурі червоного рівня. Варто відзначити, що найвищий показник - це буря К-індексу 9.

Землю накриє потужна магнітна буря (скриншот)

Вплив магнітної бурі

Існує чимало досліджень вчених, які підтверджують дані про взаємозв'язок магнітних бур та самопочуття людини.

Найбільша небезпека від таких бур – для астронавтів, які знаходяться за межами захисного екрану земної атмосфери. Існує ризик впливу високого рівня радіації, що у рази підвищує ймовірність розвитку раку.

І хоча люди на Землі захищені екраном земної атмосфери й серед вченої спільноти немає єдиної думки про вплив бур на людину, саме в такі дні люди найчастіше скаржаться на такі симптоми:

Головні болі та мігрені

Загальне погіршення самопочуття та слабкість

Занепад сил та порушення концентрації

Проблеми з психологічним станом, роздратування, агресія та підвищення тривожності

У дні магнітних бур люди значно частіше звертаються за допомогою до медиків, зокрема до кардіологів.

Загальні рекомендації лікарів:

Повноцінний сон (не менше 7-9 годин на добу)

Нормальний режим дня

Повноцінне харчування та достатня кількість води

Прогулянки на свіжому повітрі

Зниження фізичних та психоемоційних навантажень

При погіршенні самопочуття чи загостренні хронічних захворювань - більше відпочивати та звернутися за консультацією до свого лікаря