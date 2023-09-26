ua en ru
Вт, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Подібне бачили вперше! В небі над Україною зафіксували полярне сяйво (фото)

Харківська область, Вівторок 26 вересня 2023 12:25
UA EN RU
Подібне бачили вперше! В небі над Україною зафіксували полярне сяйво (фото) Полярне сяйво в Україні (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У Харківській області зафіксували неймовірне небесне явище - полярне сяйво. Для України таке видовище є доволі рідкісним, але цього разу відбулося через магнітні бурі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на користувача форуму Київського клубу астрономів аматорів під ніком RPM RPM.

Полярне сяйво в Україні

Автор зробив світлину в Богодухівському районі в селищі міського типу Коломак о 03:15 годині ночі. За словами очевидця, сяйво можна було побачити під хвостом сузір'я Великої ведмедиці.

Чоловік також додає, що найяскравіші спалахи були за 20 хвилин до цього знімка, проте він не встиг зафіксувати цей момент.

Подібне бачили вперше! В небі над Україною зафіксували полярне сяйво (фото)

Полярне сяйво в Харківській області (фото: astroclub.kiev.ua)

Чому виникло полярне сяйво

У ніч на 25 вересня в українські широти прийшла сильна магнітна буря. Завдяки взаємодії магнітосфери планети із зарядженими частинками сонячного вітру виникає світіння верхніх шарів атмосфери. Саме це й спричинило появу небесного явища.

Інші користувачі форуму зазначають, що для широт Харківської області таке явище є вкрай рідкісним.

Раніше ми розповідали, коли Землю накриють магнітні бурі та як собі допомогти.

А ще читайте, як зміниться ваш знак Зодіаку після того, як NASA додали 13 сузір'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков