Невероятно мощная магнитная буря накроет Землю: сколько будет штормить

Что такое магнитная буря

Магнитная или солнечная буря - это процесс, при котором солнечные вспышки исходят от Солнца. Это мощные всплески - внутренние реакции Солнца: выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности и другие действия, в результате которых энергия рассеивается от Солнца во всех направлениях, включая Землю.

Столкнувшись с магнитосферой Земли, они провоцируют геомагнитную активность. Энергия состоит из заряженных частиц, таких как протоны и электроны, которые движутся в пространстве на очень больших скоростях.

Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем и атмосферой, что приводит к различным эффектам - полярные сияния, перебои в работе радиосвязи, сбои и нарушения в работе спутников, электросетей.

Когда будет магнитная буря

Данные спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных систем метеорологических лабораторий по всему миру показывают, что магнитная буря К-индекса 5 и К-индекса 6 накрыла землю еще 25 сентября.

Однако 27 и 28 сентября геомагнитная ситуация станет хуже, и специалисты прогнозируют очень мощную бурю. 27 сентября ожидается повышение до К-индекса 8, а 28 сентября - до К-индекса 7.

Эти показатели соответствуют очень мощной буре красного уровня. Стоит отметить, что самый высокий показатель - это буря К-индекса 9.

Землю накроет мощная магнитная буря (скриншот)

Влияние магнитной бури

Существует немало исследований ученых, которые подтверждают данные о взаимосвязи магнитных бурь и самочувствия человека.

Самая большая опасность от таких бурь - для астронавтов, которые находятся за пределами защитного экрана земной атмосферы. Существует риск воздействия высокого уровня радиации, который в разы повышает вероятность развития рака.

И хотя люди на Земле защищены экраном земной атмосферы и среди ученого сообщества нет единого мнения о влиянии бурь на человека, именно в такие дни люди чаще всего жалуются на такие симптомы:

Головные боли и мигрени

Общее ухудшение самочувствия и слабость

Упадок сил и нарушение концентрации

Проблемы с психологическим состоянием, раздражение, агрессия и повышение тревожности

В дни магнитных бурь люди значительно чаще обращаются за помощью к медикам, в частности - к кардиологам.

Общие рекомендации врачей:

Полноценный сон (не менее 7-9 часов в сутки)

Нормальный режим дня

Полноценное питание и достаточное количество воды

Прогулки на свежем воздухе

Снижение физических и психоэмоциональных нагрузок

При ухудшении самочувствия или обострении хронических заболеваний - больше отдыхать и обратиться за консультацией к своему врачу