Невероятно мощная магнитная буря накроет Землю: сколько будет штормить

Сильная магнитная буря снова накрыла Землю и в ближайшие два дня она достигнет очень высокого уровня. В такие дни возможно ухудшение самочувствия у многих людей на планете, сбои в работе электротехники и даже - полярные сияния.
Какие дни станут очень опасными, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Магнитная или солнечная буря - это процесс, при котором солнечные вспышки исходят от Солнца. Это мощные всплески - внутренние реакции Солнца: выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности и другие действия, в результате которых энергия рассеивается от Солнца во всех направлениях, включая Землю.
Столкнувшись с магнитосферой Земли, они провоцируют геомагнитную активность. Энергия состоит из заряженных частиц, таких как протоны и электроны, которые движутся в пространстве на очень больших скоростях.
Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем и атмосферой, что приводит к различным эффектам - полярные сияния, перебои в работе радиосвязи, сбои и нарушения в работе спутников, электросетей.
Данные спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных систем метеорологических лабораторий по всему миру показывают, что магнитная буря К-индекса 5 и К-индекса 6 накрыла землю еще 25 сентября.
Однако 27 и 28 сентября геомагнитная ситуация станет хуже, и специалисты прогнозируют очень мощную бурю. 27 сентября ожидается повышение до К-индекса 8, а 28 сентября - до К-индекса 7.
Эти показатели соответствуют очень мощной буре красного уровня. Стоит отметить, что самый высокий показатель - это буря К-индекса 9.
Землю накроет мощная магнитная буря (скриншот)
Существует немало исследований ученых, которые подтверждают данные о взаимосвязи магнитных бурь и самочувствия человека.
Самая большая опасность от таких бурь - для астронавтов, которые находятся за пределами защитного экрана земной атмосферы. Существует риск воздействия высокого уровня радиации, который в разы повышает вероятность развития рака.
И хотя люди на Земле защищены экраном земной атмосферы и среди ученого сообщества нет единого мнения о влиянии бурь на человека, именно в такие дни люди чаще всего жалуются на такие симптомы:
Общие рекомендации врачей:
Полноценный сон (не менее 7-9 часов в сутки)
Нормальный режим дня
Полноценное питание и достаточное количество воды
Прогулки на свежем воздухе
Снижение физических и психоэмоциональных нагрузок
При ухудшении самочувствия или обострении хронических заболеваний - больше отдыхать и обратиться за консультацией к своему врачу
Кстати, ранее мы писали, что в небе над Украиной зафиксировали полярное сияние.
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