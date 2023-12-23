Неймовірний факт, який мало хто знає. Ось де в Україні дозволений лівосторонній рух

Як виглядає криворізький метротрам

Криворізький метротрам - це частково підземна позавулична швидкісна гібридна легкорейкова транспортна система у Кривому Розі. Його ще називають легким метро.

Будівництво розпочали ще у 1972 році. До розвалу Союзу встигли збудувати дві черги, третю уже споруджували за часи незалежності України.

Система має дві лінії загальною довжиною 18 км, якими прокладено чотири маршрути. На маршрутах одинадцять станцій: чотири підземні, дві - естакадні, три - частково підземні і дві наземні станції.

Лінії збудовані за стандартами метрополітену, але замість вагонів там їздять трамваї. Оскільки у трамваїв двері тільки із правої сторони, то на підземній частині маршруту вони їздять по лівій стороні. І це єдине місце в Україні, де це дозволено.

Ось так виглядає метротрам у Кривому Розі (скриншот із відео)

Підземні станції метротраму дуже схожі на класичний метрополітен. Вхід у них також позначений літерою "М", а щоб потрапити в середину треба пройти турнікети.

Середня швидкість рухомого складу на цьому маршруті - 45 км на годину, а максимальна - 69 км. Найбільше на маршруті вагонів Tatra T3. Зазвичай курсують одновагонні трамваї, але бувають з двома та трьома вагонами.

Ось так виглядає метротрам (фото: Вікіпедія)

У квітні 2022 року Криворізька міськрада прийняла рішення про запровадження безкоштовного проїзду в громадському міському комунальному ​транспорті для усіх пасажирів.