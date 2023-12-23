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Невероятный факт, который мало кто знает. Вот где в Украине разрешено левостороннее движение

Как выглядит криворожский метротрам (скриншот с видео)
Автор: Василина Копытко

Единственное место в Украине, где легализовано левостороннее движение, находится на части маршрута криворожского метротрама. Это своеобразный гидрид метро, где по путям в подземке курсируют трамваи.

О том, как выглядит метротрам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке публикации были использованы материалы: Википедия и видео Корреспондент метро в YouTube.

Как выглядит криворожский метротрам

Криворожский метротрам - частично подземная внеуличная скоростная гибридная легкорельсовая транспортная система в Кривом Роге. Его еще называют легким метро.

Строительство начали еще в 1972 году. До развала Союза успели построить две очереди, третью уже делали за время независимости Украины.

Система имеет две линии общей протяженностью 18 км, которыми проложены четыре маршрута. На маршрутах одиннадцать станций: четыре подземных, две - эстакадные, три - частично подземные и две наземные станции.

Линии построены по стандартам метрополитена, но вместо вагонов там ездят трамваи. Поскольку у трамваев двери только с правой стороны, то на подземной части маршрута вагоны ездят по левой стороне. И это единственное место в Украине, где это разрешено.

Вот так выглядит метротрам в Кривом Роге (скриншот с видео)

Подземные станции метротрама очень похожи на классический метрополитен. Вход в них также обозначен буквой "М", а чтобы попасть внутрь, нужно пройти турникеты.

Средняя скорость подвижного состава на этом маршруте - 45 км в час, а максимальная - 69 км. Больше всего на маршруте вагонов Tatra T3. Обычно курсируют одновагонные трамваи, но бывают с двумя и тремя вагонами.

Вот так выглядит метротрам (фото: Википедия)

В апреле 2022 года Криворожский горсовет принял решение о введении бесплатного проезда в общественном городском коммунальном транспорте для всех пассажиров.

 

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