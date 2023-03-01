Неймовірне відео виверження вулкана Ебеко: викид попелу на висоту 2,5 км

Вулкан Ебеко розташований на висоті 1156 метрів, у північній частині Вернадського хребта.

Це складний стратовулкан із кількома вершинними кратерами. З 2012 по 2016 рік вулкан не подавав ознак життя, а потім було кілька невеликих вивержень.

2022 року Ебеко знову прокинувся і викиди попелу досягли 3 км у висоту. Попіл осів на прилеглих населених пунктах і відчувався легкий запах сірководню.

Вулкан називають стародавнім загасаючим, і фахівці вважають, що викид лави з Ебеко є малоймовірним. Однак викиди попелу можуть бути дуже потужними та тривалими.

На цей раз вулкан подає ознаки життя вже майже три доби, що викликає занепокоєння у місцевих жителів. А зараз стався викид попелу – на висоту майже 2,5 км.

Шлейф вже поширився у північному напрямку на відстані понад 5 км. Наразі експерти не виключають виверження вулкана.