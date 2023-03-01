Невероятное видео извержения вулкана Эбеко: выброс пепла на высоту 2,5 км

Вулкан Эбеко расположен на высоте 1156 метров, в северной части хребта Вернадского.

Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. С 2012 по 2016 год вулкан не подавал признаков жизни, а потом было несколько некрупных извержений.

В 2022 году Эбеко снова проснулся и выбросы пепла достигли 3 км в высоту. Пепел осел на близлежащих населенных пунктах и ощущался легкий запах сероводорода.

Вулкан называют древним затухающим, и специалисты считают, что выброс лавы из Эбеко маловероятен. Однако выбросы пепла могут быть очень мощными и продолжительными.

В этот раз вулкан подает признаки жизни уже почти трое суток, что вызывает беспокойство у местных жителей. А сейчас произошел выброс пепла - на высоту почти в 2,5 км.

Шлейф уже распространился в северном направлении на расстоянии более 5 км. На данный момент эксперты не исключают извержения вулкана.