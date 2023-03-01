Неймовірне відео виверження вулкана Ебеко: викид попелу на висоту 2,5 км

На Курильських островах прокинувся вулкан Парамушир. Він налякав місцевих жителів викидом попелу, що досяг 2,5 км заввишки. Цей вулкан вважається одним із найактивніших із загасаючих вулканів.

Вулкан Ебеко розташований на висоті 1156 метрів, у північній частині Вернадського хребта.

Це складний стратовулкан із кількома вершинними кратерами. З 2012 по 2016 рік вулкан не подавав ознак життя, а потім було кілька невеликих вивержень.

2022 року Ебеко знову прокинувся і викиди попелу досягли 3 км у висоту. Попіл осів на прилеглих населених пунктах і відчувався легкий запах сірководню.

Вулкан називають стародавнім загасаючим, і фахівці вважають, що викид лави з Ебеко є малоймовірним. Однак викиди попелу можуть бути дуже потужними та тривалими.

На цей раз вулкан подає ознаки життя вже майже три доби, що викликає занепокоєння у місцевих жителів. А зараз стався викид попелу – на висоту майже 2,5 км.

Шлейф вже поширився у північному напрямку на відстані понад 5 км. Наразі експерти не виключають виверження вулкана.